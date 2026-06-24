Νεκρός βρέθηκε Έλληνας πολίτης στην Αττάλεια, στην Τουρκία, μέσα σε ξενοδοχείο.
Ο λόγος για τον 70χρονο Παύλο Σκυλίτζης, όπου ταξίδεψε στη χώρα για διακοπές.
Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης (24/6) στον δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου στην οδό Güllük στη συνοικία Altındağ της περιοχής Muratpaşa.
Ο άνδρας, ο οποίος έφτασε στην πόλη στις 21 Ιουνίου με μια ομάδα τουριστών, επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, αλλά όταν ο ταξιδιωτικός πράκτοράς του δεν μπόρεσε να τον επικοινωνήσει, ειδοποίησε το ξενοδοχείο, όπως μεταφέρει η τοπική ιστοσελίδα birgun.net.
Το προσωπικό του ξενοδοχείου και του ταξιδιωτικού πράκτορα μπήκε στο δωμάτιο του 70χρονου. Βρίσκοντάς τον ακίνητο, κάλεσαν το 112. Η αστυνομία και οι ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο.
Η ιατρική ομάδα, που έφτασε λίγο αργότερα, διαπίστωσε τον θάνατο του Έλληνα πολίτη.
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