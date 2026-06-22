Τραγωδία στο Κατάρ: 13 νεκροί και 66 τραυματίες από έκρηξη σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Η έκρηξη σε ένα τεράστιο συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ, η οποία χαρακτηρίστηκε ατύχημα από τις αρχές, προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων ινδικής και πακιστανικής εθνικότητας και τον τραυματισμό άλλων 66, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Σάαντ αλ Κάαμπι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός μεταξύ των τραυματιών, διευκρίνισε ο Σάαντ αλ Κάαμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πρόκειται, όπως δήλωσε ο υπουργός, για "ατύχημα και όχι δολιοφθορά ή εχθρική ενέργεια" που "δεν θα επηρεάσει καθόλου τις εξαγωγές μας προς τον υπόλοιπο κόσμο".

Η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ.