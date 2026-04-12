Τραμπ: «Θα μπορούσα να καταστρέψω ολοσχερώς το Ιράν σε μία μέρα» - Απειλεί την Κίνα με δασμούς αν το βοηθήσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να αποκλειστούν τα Στενά του Ορμούζ μετά το ναυάγιο για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να εξηγεί σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News πως θα χρειαστεί λίγος χρόνος για την εφαρμογή του αποκλεισμού.

Ταυτόχρονα ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την απειλή του να καταστρέψει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία για ένα τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θα μπορούσα να καταστρέψω ολοσχερώς το Ιράν μέσα σε μία μέρα. Θα μπορούσα να το καταστρέψω ολοσχερώς μέσα σε μία ώρα». Παρέθεσε δε ως στόχους «όλες τις ενεργειακές υποδομές τους, όλα τα εργοστάσιά τους, όλους τους ηλεκτρικούς σταθμούς τους».

Επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα (12/4) την Κίνα, έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με τελωνειακούς δασμούς 50% στα εμπορεύματά της, αν το Πεκίνο προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Αν τους πιάσουμε να το κάνουν αυτό, θα φάνε δασμούς 50%, ένα ιλιγγιώδες ποσό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε ανθρώπους που του αρέσουν», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να μεταβεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντήσει τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, αφού είχε αναβάλει μια προηγούμενη σύνοδο κορυφής εξαιτίας αυτού του πολέμου.

Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν να παγιδεύσουν τους εχθρούς σε μια «θανάσιμη δίνη»

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν σήμερα ότι έχουν «πλήρως υπό έλεγχο» την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ και απείλησαν να παγιδεύσουν εκεί τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη», έπειτα από αμερικανικές δηλώσεις.

«Όλη η κυκλοφορία (...) είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε η ναυτική διοίκηση των Φρουρών με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του X, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των στενών.

«Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα», πρόσθεσε η ναυτική διοίκηση δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται πλοία στο στόχαστρο.

Ιράν: Ανακοίνωσε 3.375 νεκρούς στον πόλεμο εναντίον Ισραήλ - ΗΠΑ

Η ιρανική ιατροδικαστική υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ταυτοποιήσει 3.375 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου που εξαπολύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου που μας επιβλήθηκε, έχουν ταυτοποιηθεί τα πτώματα 3.375 μαρτύρων», ανακοίνωσε ο Αμπάς Μασζεντί, επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής που ανήκει στη δικαστική εξουσία, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο ίδιος δήλωσε πως στον απολογισμό αυτό περιλαμβάνονται 2.875 άνδρες, χωρίς να διευκρινίσει αν επρόκειτο για ενηλίκους, παιδιά ή αμάχους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε από την πλευρά της καταγράψει στις 6 Απριλίου τουλάχιστον 3.597 νεκρούς, από τους οποίους 1.665 άμαχοι - μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 248 παιδιά.

Εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους απολογισμούς αυτούς από ανεξάρτητες πηγές.

Ομάν: Καλεί ΗΠΑ και Ιράν να κάνουν «επώδυνες παραχωρήσεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν πρότεινε σήμερα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν «επώδυνες παραχωρήσεις» προκειμένου να υπάρξει κατάληξη στις διαπραγματεύσεις τους, καλώντας παράλληλα σε «παράταση της κατάπαυσης του πυρός».

«Για να επιτύχουν, ο καθένας πρέπει ίσως να κάνει επώδυνες παραχωρήσεις, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την οδύνη της αποτυχίας και του πολέμου», έγραψε στο X ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, μερικές ώρες μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές στη διάρκεια μιας κρίσιμης συνάντησης στο Πακιστάν.

«Ζητώ άμεσα να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός και οι συνομιλίες να συνεχιστούν», έγραψε επίσης ο υπουργός ο οποίος είχε μεσολαβήσει σε άλλες συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.