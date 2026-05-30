Τρόμος για 148 επιβάτες: Πλοίο βυθίστηκε στην Τουρκία - Άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα για να σωθούν

Στιγμές τρόμου έζησαν 148 επιβάτες σε πλοίο στην Τουρκία, όταν το θεματικό «πειρατικό» πλοίο, όπου πριν γινόταν πάρτι, άρχισε να βυθίζεται.

Ο λόγος για το Το πλοίο «Big Boss Diamond», ιδιαίτερα δημοφιλές στους παραθεριστές, βυθίστηκε κοντά στο Paradise Island, στις ακτές της Μεσογείου, την Παρασκευή.

Και οι 148 άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω στο σκάφος, κυρίως Βρετανοί τουρίστες, αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν, καθώς η ονειρική ημερήσια εκδρομή τους μετατράπηκε σε χάος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, όλοι διασώθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στη στεριά. Το Big Boss Diamond είχε μόλις ξεκινήσει το καθημερινό του δρομολόγιο όταν σημειώθηκε το ατύχημα.

Το σκάφος άρχισε να βάζει νερά στον κόλπο Akvaryum, με τις ομάδες διάσωσης να σπεύδουν άμεσα στο σημείο. Μέσα σε μία ώρα, το πλοίο είχε βυθιστεί ολοκληρωτικά.