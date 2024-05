Xαρταετοί, μπουγέλο και αυτομαστίγωμα: Τα πιο περίεργα πασχαλινά έθιμα του κόσμου

Στην Ελλάδα το Πάσχα είναι συνδεδεμένο με σούβλισμα, χωριό, γλέντι, βεγγαλικά. Για μερικούς, πρόκειται για ένα αρκετά βάρβαρο έθιμο, ωστόσο, δεν είναι και ότι πιο περίεργο υπάρχει στον κόσμο. Από τη Βρετανία μέχρι τις Βερμούδες και από το Μεξικό μέχρι τις Φιλιπίννες, συγκεντρώσαμε τα πιο ιδιαίτερα, ξεχωριστά και περίεργα έθιμα του Πάσχα.

Μεξικό

Η αναπαράσταση της σταύρωσης του Ιησού- Ισταπαλάπα, Μεξικό | Luc Forsyth-Al Jazeera

Στην Ισταπαλάπα του Μεξικού, η Μεγάλη Παρασκευή γιορτάζεται με την ακριβή αναπαράσταση της σταύρωσης του Χριστού, η οποία γίνεται με μαστίγωμα και ψεύτικο αίμα. Ο άνθρωπος που υποδύεται το Χριστό, εξασκείται σωματικά και ψυχολογικά για το συγκεκριμένο έθιμο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Φιλιππίνες

Η αναπαράσταση του θείου δράματος στις Φιλιππίνες | Jam Sta Rosa/AFP

Ένα από τα πιο βάναυσα έθιμα του κόσμου, λαμβάνει χώρα στις Φιλιππίνες. Εκεί, ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να βιώσουν το θείο δράμα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πιστοί οι οποίοι δηλώνουν διαθεσιμότητα για να σταυρωθούν και να βιώσουν οι ίδιοι ένα από τα βάσανα του Ιησού. Μάλιστα, μένουν σταυρωμένοι για κάποια λεπτά προκειμένου να ζητήσουν άφεση αμαρτιών και στη συνέχεια τους κατεβάζουν για να επουλωθούν οι πληγές τους.

Ισπανία

Ο χορός του θανάτου στις Βέργες της Ισπανίας | Getty Images

Την Μεγάλη Πέμπτη, στις Βέργες, λίγο έξω από τη Χιρόνα, γίνεται ένας παραδοσιακός χωρός στα μεσαιωνικά πλακόστρωτα της πόλης, που ονομάζεται 'Ο Χορός του Θανάτου'. Πρόκειται για μια αναπαράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, με τους κατοίκους να χορεύουν μασκερεμένοι σε σκελετούς, κρατώντας δρεπάνια, ρολόγια και κουτιά με στάχτες. Ο χορός διαρκεί για περίπου 3 ώρες μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, που τα φαντάσματα προκαλούν την Αγία Τριάδα.

Γαλλία

Η τεράστια ομελέτα στην πόλη Μπεσιέρ της Γαλλίας.

Στην πόλη Μπεσιέρ της Γαλλίας, κάθε Πάσχα μαγειρεύεται μια γιγαντιαία ομελέτα αποτελούμενη από 4.500 αυγά (!), το ψήσιμο της οποίας γίνεται στην κεντρική πλατεία της πόλης για να γευματίσουν περίπου 1.000 άτομα. Φήμες λένε πως το συγκεκριμένο έθιμο ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο Ναπολέοντας με τον στρατό του σταμάτησε στην Μπισιέρ και οι ντόπιοι τους τάισαν με ομελέτες, οι οποίες ήταν τόσο νόστιμες, που ο Γάλλος στρατηγός τους έδωσε εντολή να φτιάξουν μια τεράστια την επόμενη μέρα.

Περού

Η πομπή της Μεγάλης Παρασκευής. | Arnaud Rousselin

Στη Λίμα κάπου στις αρχές του 17ου αιώνα, υπάρχει ο θρύλος ότι ένας σκλάβος ζωγράφισε τον Χριστό στον τοίχο μιας καλύβας. Τον Οκτώβρη του 1746 έγινε μεγάλος σεισμός στην περιοχή που έφτασε τα 8.5 ρίχτερ και ενώ όλα σχεδόν καταστράφηκαν, η τοιχογραφία του Χριστού παρέμεινε αλώβητη. Μερικά χρόνια αργότερα, το σημείο αυτό ονομάστηκε 'Shrine of our Lord of the Miracles' και κάθε Οκτώβρη την ημέρα που είχε γίνει ο σεισμός, γίνεται πομπή προς τιμή του, η οποία είναι πιο εντυπωσιακή από οποιοδήποτε έθιμο γίνεται ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής.

Βερμούδες

Pinterest | Το πέταγμα του χαρταετού στις Βερμούδες

Σε αντίθεση με τα μακάβρια έθιμα του Πάσχα που έχουν να κάνουν με τη νεκρανάσταση και το πένθος, οι κάτοικοι των Βερμούδων, τις μέρες αυτές πετάνε χαρταετούς. Μπορεί να ακούγεται κάπως παράδοξο, όμως για εκείνους ο χαρταετός στον ουρανό, συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς τον παράδεισο.

Φινλανδία

Τα παιδιά μασκαρεύονται σα μάγισσες και πηγαίνουν στα σπίτια. | Photo: Niklas Meltio/Lehtikuva



Αυτό το έθιμο θυμίζει λίγο Halloween. Tα παιδιά μασκαρεύονται και περιφέρονται στους δρόμους, ενώ στα χέρια τους κρατούν δύο μπαγκέτες. Στην δυτική Φινλανδία, στο διάστημε μεταξύ Μεγάλης Παρασκευής και Μεγάλου Σαββάτου, οι κάτοικοι ρίχνουν πυροτεχνήματα, για να τρομάξουν με τον κρότο τους τις μάγισσες που περιφέρονται ελεύθερες εκείνες τις ώρες.

Γερμανία

Το κάψιμο των χριστουγεννιάτικων δέντρων στη Γερμανία.

Κατά την περίοδο του Πάσχα, οι Γερμανοί καίνε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους. Είναι μια κίνηση που συμβολίζει τη νίκη της άνοιξης που έρχεται να διαδεχτεί ττις κρύες χειμωνιάτικες ημέρες.

Πολωνία

Το μπουγέλωμα Smingus-dyngus στην Πολωνία. | AP Photo/Jarek Praszkiewicz

Τη Μεγάλη Δευτέρα, οι άνδρες μπουγελώνουν τις γυναίκες με νερό και σύμφωνα με την παράδοση, αυτό το κάνουν για να διατηρήσουν για έναν ακόμη χρόνο την ομορφιά και την υγεία τους. Το έθιμο αυτό έχει την ονομασία Smingus-dyngus και έχει καθιερωθεί ήδη από το 15ο αιώνα.

Αυστραλία

Οι Αυστραλοί ξεκίνησαν μια καμπάνια η οποία το 1991 αντικατέστησε το Easter Bunny με το Easter Bilby (ένα αυστραλιανό μαρσιποφόρο), οπότε πολλές εταιρείες της χώρας, αντί για σοκολατένια κουνέλια, φτιάχνουν πασχαλινά σοκολατένια bilbies. Αυτό προκύπτει από την απέχθεια που αισθάνονται οι αυστραλοί για τα κουνέλια, καθώς από την αρχαιότητα τους κατέστρεφαν τις σοδειές.

Ελβετία

To στόλισμα των πηγαδιών με λουλούδια στην Ελβετία.

Οι Ελβετοί κατά τις ημέρες του Πάσχα, βάφουν τις όψεις των πηγών τους και τις στολίζουν με λουλούδια. Αυτά τα πασχαλινά πηγάδια συμβολίζουν τη σημασία του νερού στις ξηρές περιοχές των Άλπεων.