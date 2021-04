Βάνα Μπάρμπα: Δεν καθόταν άλλη γυναίκα στα τραπέζια που ήμουν – Με φοβόντουσαν

«Οι γυναίκες είναι πάντα ανταγωνιστικές από τη φύση τους. Μη κοιτάς που μεγάλωσα και βλέπω τα κορίτσια με αγάπη. Ας ήμουν στην ηλικία τους… θα καθόμουν εγώ στην Ντορέτα έτσι άνετα; Απλά, είμαι σε άλλη ηλικία, έχω κάνει τον κύκλο μου και είμαι άνετη» είπε η Βάνα Μπάρμπα καλεσμένη στις «Roomies»

«Δεν υπήρχε κανείς στα τραπέζια που καθόμουνα, γυναικείο φύλο, έφευγε… [με φοβόντουσαν]. Δεν υπήρχε καμία ωραιότερη. Μόλις έμπαινα σε ένα τραπέζι, έφευγαν όλοι, οπότε έμενα μόνη μου με 2-3 άντρες. Μετά μεγάλωσα κι άρχισα να βλέπω ωραιότερες από εμένα, γιατί αυτή είναι η ζωή να ανοίξει η γη να τις καταπιεί ήθελα. Όταν βγήκε η Κορινθίου με είχε πιάσει η καρδιά μου», εξομολογήθηκε με χιούμορ.

«Είχα κάνει μια παράσταση “Οι δυο μονόλογοι” είχε βγει η Ζέτα η Δούκα, η Δωροθέα Μερκούρη ήμουν έτοιμη να δεχθώ τα νέα κορίτσια και με μεγάλη μου χαρά να τα βγάλω. Ο ανταγωνισμός εμπεριέχει ανασφάλεια και νεότητα. Όταν μεγαλώνεις ξέρεις ποιος είσαι, τις ήττες, τις νίκες οπότε δεν υπάρχει ανταγωνισμός, είσαι πιο ελεύθερος κι από την εικόνα σου. Με ενοχλεί να πρέπει να υπάρχει ενοχικό κομμάτι όταν μια γυναίκα μεγαλώνει και μεγαλώνει με συνείδηση» είπε.

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε ακόμα για τα επαγγελματικά της σχέδια και το site που ετοιμάζει. «Θα έχει κοινωνικό πρόσωπο “Βάνα life” θα γίνει κι εκπομπή του χρόνου. Δεν θα είναι reality, θα πάω σε μια γιαγιά στην Γλυφάδα που την ξέρω που έχει πολλά λεφτά, είναι μόνη της θέλουν να τη βάλουν στο γηροκομείο, όλοι νοιάζονται για τα λεφτά της και κανείς δεν πάει να της κάνει παρέα».

Όπως είπε της αρέσει πολύ η ελληνική τηλεόραση και παρακολουθεί GNTM και MasterChef ενώ αποκάλυψε ότι είχε τσακωθεί με τον Νίκο Κοκλώνη για τη θέση του κριτή επειδή «απέρριψε πρόταση για το Just the two of us».

Για την ενδεχόμενη συμμετοχή σε κάποιο ριάλιτι ανέφερε: «Δεν δέχομαι να με κρίνουν άνθρωποι που δεν έχουν την ίδια πορεία με εμένα. Καλύτερα να με φοβούνται παρά να με σέβονται, γιατί δεν σε σέβονται ποτέ».