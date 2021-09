Το απόγευμα της Τρίτης (21/9) έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γουίλι Γκάρσον, καθώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Sex and the City, όπου έπαιζε τον Στάνφορντ Μπλατς, του ομοφυλόφιλου φίλου της Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), πέθανε σε ηλικία μόλις 57 ετών, όπως αναφέρει το People.

Διαβάστε ακόμη: And Just Like That: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα από το νέο Sex and the City

Εκτός από το Sex and the City, είχε εμφανιστεί μεταξύ άλλων και στη σειρά White Collar από το 2009 μέχρι το 2014, στην ρομαντική κομεντί «Little Manhattan» και το 2020 στο «Magic Camp». Ο Γουίλι Γκάρσον είχε υιοθετήσει το 2009 ένα 7χρονο αγοράκι τον Νέιθαν. Ο γιος του, πλέον 19 ετών, επιβεβαίωσε το θάνατο του με μια ανάρτηση στο Instagram.

«Σε αγαπώ πολύ μπαμπά. Αναπαύσου εν ειρήνη και χαίρομαι που μοιράστηκες όλες μου τις περιπέτειες μαζί μου και μπόρεσες να καταφέρεις τόσα πολλά. Είμαι τόσο περήφανος για εσένα. Θα σε αγαπώ για πάντα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνεις μια δική σου περιπέτεια. Σε αγαπάω περισσότερο από ότι θα μάθεις ποτέ και χαίρομαι που πλέον βρήκες τη γαλήνη. Θα είσαι πάντα μαζί μου. Ήσουν πάντα το πιο σκληρό και αστείο και έξυπνο άτομο που έχω γνωρίσει», αναφέρει ο Νέιθαν.