ΜΟΥΣΙΚΗ

Μετά από ένα άκρως καυτό συναυλιακό καλοκαίρι με μερικά από τα πιο σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής (Iggy Pop, The Cure, Slayer, κ.ά) να παρελαύνουν από τη χώρα, ο Σεπτέμβριος συνεχίζει το ίδιο δυναμικά.

Με το Ηρώδειο να πρωτοστατεί στα συναυλιακά ραντεβού του Σεπτεμβρίου, εμβληματικοί καλλιτέχνες κάνουν μια στάση στη χώρα μας και η μετάβαση στη φθινοπωρινή καθημερινότητα γίνεται αυτομάτως περισσότερο ευχάριστη και ομαλή.

Florence & Machine, Έρικ Μπάρντον, Sisters of Mercy, είναι μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες του πρώτου μήνα του φθινοπώρου το οποίο παρακαλουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς λίγο πριν ρίξει αυλαία, μεταξύ άλλων φέρνει στη χώρας μας και τον θρυλικό Μπράιαν Άνταμς.

Οι Sisters Of Mercy ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα που ανέδειξε η post punk σκηνή, με την επιβλητική παρουσία και τη βαριά μελαγχολική φωνή του Άντριου Έλντριτς, επιστρέφουν στην Αθήνα και το Gazi Music Hall, στις 13 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια μέρα (13/09) οι Archive θα παίξουν ζωντανά στο Ηρώδειο γιορτάζοντας 25 χρόνια από τη δημιουργία τους. Την επόμενα μέρα το συγκρότημα θα παίξει για τους Θεσσαλονικείς στο Principal Club Theater.

Η συνάντηση του ροκ με τον κλασικό ήχο που έγινε θεσμός έχει ένα όνομα: Classic Rock. Για τρίτη χρονιά δυο μεγάλες ορχήστρες συναντούν σπουδαίους μουσικούς και τραγουδιστές παρουσιάζοντας τα καλύτερα ροκ τραγούδια όλων των εποχών. Καλεσμένοι για φέτος είναι οι Ray Wilson (τραγουδιστής των Genesis)και Uli Jon Roth (κιθαρίστας των Scorpions). Στο Ηρώδειο στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου.

Την Πέμπτη 19, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου προσγειώνονται στην Αθήνα οι αγαπημένοι Florence and the Machine. Πρόκειται ίσως για τις πιο πολυαναμενόμενες εμφανίσεις του Σεπτεμβρίου, αφού όλοι θυμόμαστε τα τρία sold out που έκαναν σε διάστημα μόλις μιας ώρας. Σημειώνεται ότι στις 19 και 22/09 το συγκρότημα θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο ενώ στις 21 του μήνα θα παίξει ζωντανά στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου.

Ο Έρος Ραμαζότι, ο διασημότερος Ιταλός καλλιτέχνης των τριών τελευταίων δεκαετιών, έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη τεράστιες επιτυχίες, στο πλαίσιο μίας μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας για την προώθηση του νέου του άλμπουμ, «Vita Ce N’è».

Στις 27 Σεπτεμβρίου επίσης θα πραγματοποιηθεί και η μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία του Έρικ Μπάρντον στο Ηρώδειο. Η φωνή και η ψυχή των Animals, αποχαιρετά την Ευρώπη κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, κάνοντας μια στάση σε σπουδαίες μουσικές στιγμές της πολύχρονης καριέρας του.

Ο ροκ σταρ του βιολιού Ara Malikian με την ορχήστρα του, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Παλλάς, στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου. Ο Malikian κάνει μια στάση στη χώρα μας στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Royal Garage World Tour.