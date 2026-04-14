Βανδή – Μπισμπίκης: Πασχαλινή απόδραση στον παράδεισό τους - Τα «κλικ» στην Κρήτη

Στον αγαπημένο τους προορισμό, την Κρήτη, επέλεξαν να γιορτάσουν το Πάσχα, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, αφήνοντας για λίγο πίσω τους τους έντονους ρυθμούς της πρωτεύουσας.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια, ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια σειρά από «κλικ» που αποπνέουν απόλυτη χαλάρωση και ευτυχία.
Το ζευγάρι απόλαυσε την κρητική φιλοξενία, έκανε τις πρώτες εξορμήσεις στις καταγάλανες παραλίες του νησιού και γιόρτασε το Πάσχα.
Ωστόσο, την παράσταση «έκλεψε» μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή κάτω από την ανάρτηση. Η κόρη της τραγουδίστριας, Μελίνα Νικολαΐδη, εξέφρασε τη νοσταλγία της γράφοντας ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα «miss you», με τη Δέσποινα Βανδή να απαντά αμέσως δημόσια: «ζωή μου».
