Η Δέσποινα Μοιραράκη ήταν καλεσμένη σήμερα (15/4) στο «Πρωινό» και μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε ποιο ήταν το ακριβότερο χαλί που έχει πουλήσει στην Ελλάδα με τη γνωστή επιχειρηματία να του αποκαλύπτει ότι το έφερε από την Περσία, την τιμή πώλησης, αλλά και ότι το έχει πάρει εφοπλιστής από τη Θεσσαλονίκη για το σπίτι του.

«Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα ήταν αξίας 180.000 ευρώ. Το πήρε ένας εφοπλιστής για το σπίτι του. Αυτό ήταν ένα χαλί, το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία, ολομέταξο, το οποίο για να το βρω… δεν ξέρω τι έκανα.

Το έψαχνε κι αυτός, και το… το έψαχνε σε όλο τον κόσμο. Και επειδή έχω πάρα πολύ καλές διασυνδέσεις... Είναι πολύ ωραία η ιστορία, μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης:

"Ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στο Κουμ στην Περσία. Λοιπόν, εάν έχεις το connection, να του το δώσουμε". Το έφερα, του το δειγμάτισα χωρίς να το πληρώσω, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία αυτή, δεν θα το πλήρωνα», είπε αρχικά η γνωστή επιχειρηματίας.

«Μου το έφερε, το δειγματίσαμε. Το χαλί αυτό να σου πω ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 8 μέτρα μήκος, με 5 μέτρα πλάτος.

Ολομέταξο. Double knotted. Για να κατασκευαστεί, θέλει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Ένα στον κόσμο υπάρχει και το έχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη», εξήγησε στη συνέχεια η Δέσποινα Μοιραράκη.