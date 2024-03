Διάσημοι που ερωτεύτηκαν στη δουλειά και έγιναν ζευγάρια στα πλατό

Για τους αστέρες του Χόλιγουντ, το πλατό μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής εκπομπής είναι το κατάλληλο μέρος για να... γεννηθούν ειδύλλια. Είτε πρόκειται για πρόβες στις ατάκες τους είτε για να παίξουν τις σκηνές τους, οι ηθοποιοί περνούν πολύ χρόνο στο πλατό, καθιστώντας το το ιδανικό σημείο για να δημιουργήσουν μια βαθύτερη σχέση με τους συμπρωταγωνιστές τους. Στην πραγματικότητα, μερικές από τις πιο επιτυχημένες σχέσεις διασήμων ξεκίνησαν όλες από τα παρασκήνια.

Για παράδειγμα, ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον, οι οποίοι γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Bosom Buddies» το 1981 και είναι παντρεμένοι για πάνω από 30 χρόνια. Ή, η Μπλέικ Λάιβλι - Ράιαν Ρέινολντς, οι οποίοι συνδέθηκαν για πρώτη φορά το 2010 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Green Lantern, παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο και είναι περήφανοι γονείς τριών παιδιών. Τόσοι πολλοί σταρ βρήκαν την αγάπη στα γυρίσματα και ζουν ευτυχισμένοι εκτός οθόνης.

Ακολουθούν πέντε διάσημα ζευγάρια που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα και είναι ακόμα και σήμερα μαζί.

Μπλέικ Λάιβλι - Ράιαν Ρέινολντς

Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Ράιαν Ρέινολντς γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Green Lantern το 2010. Τότε και οι δύο έβγαιναν με άλλους ανθρώπους. Μέχρι το τέλος του 2011, είχαν χωρίσει και οι δύο από τις σχέσεις τους και τότε συνδέθηκαν ερωτικά. Ένα χρόνο αργότερα, το 2012, το ζευγάρι ενώθηκε κρυφά με τα δεσμά του γάμου. Τώρα, έχουν αποκτήσει τρία παιδιά μαζί και είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.

Μίλα Κούνις - Άστον Κούτσερ

Χαμόγελα σκόρπισαν στους θαυμαστές τους η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ έγιναν ζευγάρι. Οι δύο τους υποδύθηκαν το ζευγάρι Jackie και Kelso στην κωμική σειρά That '70s Show, η οποία προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1998. Το πρώτο φιλί των χαρακτήρων τους ήταν μάλιστα και το δικό τους πρώτο φιλί.

Όμως, οι δυο τους δεν ερωτεύτηκαν μέχρι τη στιγμή που επανασυνδέθηκαν σε μια εκδήλωση απονομής βραβείων το 2012. Οι ηθοποιοί παντρεύτηκαν το 2014 και είναι γονείς δύο παιδιών.

Εύα Μέντες - Ράιαν Γκόσλινγκ

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ αποτελούν η Εύα Μέντες και ο Ράιαν Γκόσλινγκ, οι οποίοι προτιμούν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι δυο τους ερωτεύτηκαν, σύμφωνα με το brides.com, στα γυρίσματα της ταινίας The Place Beyond the Pines το 2012. Οι δυο τους δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Εσμεράλδα και την Αμάντα.

Γκόλντι Χόουν - Κερτ Ράσελ

Η Γκόλντι Χόουν και ο Κερτ Ράσελ είναι ένα από τα μακροβιότερα ζευγάρια του Χόλιγουντ και όλα ξεκίνησαν πίσω από την κάμερα. Αν και γνωρίστηκαν ενώ έπαιζαν στην ταινία The One and Only, Genuine, Original Family Band το 1966, δεν έκαναν σχέση, παρά μόνο 17 χρόνια μετά. Το 1983, οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ξανά στα γυρίσματα της ταινίας Swing Shift και από τότε είναι ζευγάρι. Μετά από σχεδόν 40 χρόνια μαζί, δεν παντρεύτηκαν ποτέ και δεν έχουν καμία πρόθεση να το κάνουν.

Ρόουζ Λέσλι - Κιτ Χάρινγτον

Μπορεί η σχέση που είχαν η Η Ρόουζ Λέσλι και ο Κιτ Χάρινγτον στο Game of Thrones να μην κράτησε, αλλά στην πραγματικότητα αυτή ήταν μόνο η αρχή. Οι δυο τους έκαναν σχέση (εκτός σεναρίου) για πρώτη φορά το 2012, ενώ υποδύονταν την Ygritte και τον Jon Snow, στη δημοφιλή σειρά του HBO.

Αν και φημολογούνταν ότι έβγαιναν εκείνη τη χρονιά, δεν έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι μέχρι τα βραβεία Olivier του 2016. Δύο χρόνια αργότερα, παντρεύτηκαν στη Σκωτία και σήμερα είναι γονείς δύο παιδιών.