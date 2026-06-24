Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Έπιασα πάτο - Είχα μείνει και άστεγος σχεδόν δύο μήνες»

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ήταν καλεσμένος σήμερα (24/6) στο Buongiorno και μίλησε για την περίοδο της ζωής του στα 30 του χρόνια όταν έπιασε πάτο και μάλιστα, έμεινε άστεγος ενώ βρισκόταν στο Λος Άντζελες, αλλά αυτό τελικά αποδείχθηκε λυτρωτικό, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Έπιασα πάτο, έχασα την πίστη στον εαυτό μου, ήμουν μόνος μου. Έχασα τους πάντες, τους έδιωξα με αυτά που έκανα, φύγανε και καλά έκαναν. Έχασα την οικογένειά μου. Δεν ήταν κανένας δίπλα μου.

Είχα μείνει και άστεγος, συν όλων των άλλων και δεν είχα πού και τι να κάνω. Βρήκα τελείως κλειστές πόρτες, αλλά αυτό ήταν λυτρωτικό, πάρα πολύ γιατί κατάλαβα ότι έπρεπε να χτίσω πάλι από την αρχή, μόνος μου, με τον σωστό πλέον τρόπο», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

«Είχα μείνει σχεδόν δύο μήνες στους δρόμους στο Λος Άντζελες και εκεί τα πράγματα δεν ήταν πολύ εύκολα.

Μετά ευτυχώς πήγα στην Πρόνοια και μου βρήκαν ένα σπίτι, όπου έμεινα μαζί με άλλους. Ήταν εντάξει, γιατί έχτιζα χαρακτήρα.

Ήξερα ότι είχα κάνει εγώ τη βλακεία, δεν κατηγορούσα τους άλλους, αλλά τον εαυτό μου. Αυτό με βοήθησε να χτίσω πάρα πολύ γρήγορα, δουλεύοντας», δήλωσε στη συνέχεια ο γνωστός σεφ.