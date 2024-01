Έξαλλη η Τέιλορ Σουίφτ: Κυκλοφόρησαν ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες της - Δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη

Έξαλλη είναι η Τέιλορ Σουίφτ -σύμφωνα με τη New York Post- και ο λόγος είναι το γεγονός ότι σήμερα Πέμπτη (25/1) κυκλοφόρησαν στα social media γυμνές φωτογραφίες της, οι οποίες, βέβαια, δεν είναι αληθινές, αλλά δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η New York Post, η Τέιλορ Σουίφτ σκέφτεται μέχρι και το να κινηθεί νομικά εναντίον όσων είναι πίσω από τη δημιουργία των επίμαχων φωτογραφιών.

«Το αν θα κινηθεί νομικά ή όχι δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: αυτές οι ψεύτικες εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη είναι προσβλητικές, εκμεταλλεύονται τη φήμη της και ουσιαστικά πρόκειται για κακοποίηση. Δημιουργήθηκαν δε χωρίς τη συγκατάθεση και/ή χωρίς να το γνωρίζει η Τέιλορ», ανέφερε πηγή από το κοντινό περιβάλλον της τραγουδίστριας στη Daily Mail.

«Ο κύκλος της οικογένειας και των φίλων της Τέιλορ είναι εξαγριωμένος, όπως είναι και οι θαυμαστές της προφανώς. Έχουν το δικαίωμα να είναι, και κάθε γυναίκα πρέπει να είναι», πρόσθεσε η εν λόγω πηγή, σημειώνοντας ότι ο λογαριασμός στο Twitter που δημοσίευσε πρώτος τις επίμαχες φωτογραφίες «δεν υπάρχει πια».

Μια πηγή κοντά στη Σουίφτ πρόσθεσε, σύμφωνα με τη Daily Mail: «Η πόρτα πρέπει να κλείσει σε αυτό το θέμα. Πρέπει να ψηφιστεί νομοθεσία για να αποτραπεί κάτι τέτοιο και να θεσπιστούν νόμοι».

Αξίζει να αναφερθεί ότι από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο οι γυμνές φωτογραφίες της Τέιλορ Σουίφτ, οι φαν της τραγουδίστριας προχώρησαν μαζικά σε υποστηρικτικές στο πρόσωπό της αναρτήσεις στα social media, δημιουργώντας ένα τεράστιο κύμα στήριξης.

Μπορεί μετά από 17 ώρες, όπως αναφέρει το The Verge, να κατέβηκαν τελικά από το Διαδίκτυο οι επίμαχες φωτογραφίες, όμως, σύμφωνα με τη New York Post, όσο ήταν στον «αέρα» ξεπέρασαν τα 45 εκατομμύρια views, ενώ έγιναν περίπου 24.000 reposts και πάτησαν like σε αυτές εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες.

«Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι το Twitter επέτρεψε να ανέβουν στις σελίδες του τέτοιου είδους φωτογραφίες», σχολίασε μια πηγή κοντά στη Σουίφτ στη Daily Mail.