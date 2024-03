Γιάννης Ξανθόπουλος: Ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο - Θύμα ένας 19χρονος

Τα ξημερώματα της Τρίτης (12/3) ο νεαρός τραγουδιστής, Γιάννης Ξανθόπουλος, ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο, σύμφωνα με την εκπομπή Tlive, επί της οδού Δεκελείας στις Αχαρνές.

Όπως ανέφερε η εκπομπή του Alpha, το αυτοκίνητο του Γιάννη Ξανθόπουλου κινούνταν στο ρεύμα καθόδου της οδού Δεκελείας όταν ένας οδηγός παραβίασε το STOP και εκείνος προκειμένου να το αποφύγει, έκανε ελιγμό και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 19 ετών.

Από τη σφοδρότατη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο συνοδηγός του οχήματος, ο οποίος κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας του οδηγού είναι κρίσιμη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα, ενώ οι γιατροί παλεύουν για να τον κρατήσουν στη ζωή. Μάλιστα, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του. Οι δύο νεαροί κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας τους και πήγαιναν στη δουλειά τους, ενώ βίντεο - ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης.

Να αναφερθεί ότι κάμερα κλειστού κυκλώματος έχει καταγράψει τον οδηγό που παραβίασε το STOP. Μαζί του ήταν και μία γυναίκα, ενώ σύμφωνα με το Tlive, είδαν το τροχαίο και έφυγαν από το σημείο μετά από τρία λεπτά.

Σε κατάσταση σοκ ο Γιάννης Ξανθόπουλος

Ο Γιάννης Ξανθόπουλος βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ, ενώ οι πρώτες αναλύσεις έδειξαν ότι δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Παρέμεινε στο σημείο της σύγκρουσης, προσπάθησε να παρέχει τις πρώτες βοήθειες -όπως ανέφερε το Tlive- και στη συνέχεια έδωσε κατάθεση

Σύμφωνα με το περιβάλλον του τραγουδιστή, ο οποίος έγινε γνωστός από το «Rising Star» και αυτή την περίοδο συμμετέχει στο «Just The Two Of Us» με την αθλητικογράφο Δώρα Παντελή, δεν έτρεχε και η ταχύτητά του ήταν γύρω στα 50 χιλιόμετρα.