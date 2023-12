Γιατί ο George Michael αντιπαθούσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του, το «Last Christmas»

Είναι ένα από τα διασημότερα ποπ τραγούδια των Χριστουγέννων, μαζί με χιτάκια όπως τα «Feliz Navidad» του José Feliciano, «Santa Claus is Coming to Town» των Jackson 5 και «All I want for Christmas is You» της Mariah Carey. Το Last Christmas σε εκτέλεση George Michael μαζί με τους Wham αποτελεί πια «ύπνο» των γιορτών.

Έγινε αμέσως επιτυχία όταν πρωτοκυκλοφόρησε, αλλά και πάλιωσε σαν το καλό κρασί, αφού δεν έφτασε στις κορυφές των charts μέχρι το 2021, ειρωνικά πέντε χρόνια μετά το θάνατο του Michael. Ο ίδιος όμως είχε μία πιο περίπλοκη σχέση με το τραγούδι, καθώς τον «έτρωγε» το γεγονός ότι είχε επισκιάσει την υπόλοιπη δουλειά του, όπως γράφει η Independent.

Ήταν «αγκάθι» στην καριέρα του

Η επιτυχία «Last Christmas» γράφτηκε και εκτελέστηκε από τον αείμνηστο Michael σε ερμηνεία με τον σύντροφό του, Andrew Ridgeley,το 1984 μαζί με τους Wham. Παρά το γεγονός ότι το τραγούδι ήταν επιτυχία και εκείνη την εποχή, μόλις δύο χρόνια πριν «τόπαρε» τα charts για πρώτη φορά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κομμάτι βρίσκεται σε καθ' οδόν για να γίνει νούμερο 1 και των φετινών Χριστουγέννων.

Όμως, μιλώντας σε μια νέα συνέντευξη, ο μάνατζερ των Wham, Simon Napier-Bell, είπε ότι ο αείμνηστος τραγουδιστής -ο οποίος πέθανε τραγικά την ημέρα των Χριστουγέννων του 2016- πάντα έτρεφε κάποια δυσαρέσκεια για την επιτυχία του τραγουδιού.

«Ήταν πάντα αναστατωμένος από το γεγονός ότι ήξερε πως ήταν το καλύτερο κομμάτι που έγραψε ποτέ», είπε στο μέσο ο ατζέντης. «Ο George, πάνω από όλα, ήθελε πολύ να τον θυμούνται ως μεγάλο τραγουδοποιό. Και νομίζω ότι κατά βάθος τον ενοχλούσε που η πιο δημοφιλής δημιουργία του ήταν ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι».

George Michael | Associated Press

Ενώ ο Napier-Bell επαίνεσε το «υπέροχο» τραγούδι, αποκάλυψε ότι δεν είχε αποδειχθεί επικερδές για τον Michael και την περιουσία του. Όταν κυκλοφόρησε, ο Michael δήλωσε δημόσια ότι τα κέρδη από τα single του θα δίνονταν ως ανθρωπιστική βοήθεια για τον λιμό στην Αιθιοπία. Ωστόσο, ο Napier-Bell και οι άλλοι διευθυντές του έπρεπε να εξηγήσουν ότι αυτό δεν ήταν δυνατό.

Ενώ κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι ο Michael το έκανε εσκεμμένα για να κάνει τους εκδότες και τις δισκογραφικές εταιρείες «να μοιάζουν με απατεώνες που δεν ήταν φιλανθρωπικοί», ο Napier-Bell το αμφισβητεί: «Δεν νομίζω ότι το έκανε για αυτό. Ήταν λίγο αφελής και δεν το σκέφτηκε καλά».

Πώς «αναστήθηκε» το Last Christmas

Το «Last Christmas» κατέλαβε τη Νο 1 θέση στο chart της περασμένης εβδομάδας, με τη δημοτικότητα του τραγουδιού να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Κατ'αρχάς, μετά τον θάνατο του Michael το 2016, πολλοί θαυμαστές επέστρεψαν στο κομμάτι για να τιμήσουν τον τραγουδιστή, ειδικά λόγω του τραγικού του θανάτου του την ημέρα των Χριστουγέννων.

Επίσης, έκανε κα τη δουλειά της η επικράτηση των streaming sites όπως τα Spotify και Apple Music, και των θεματικών playlists, αφού οι περισσότερες λίστες Χριστουγέννων δεν είναι πλήρεις χωρίς αυτό.

Άλλοι υποψήφιοι για το φετινό Νο 1 των Χριστουγέννων είναι το «You're Christmas To Me» του σταρ της Eurovision, Sam Ryder, καθώς και το κομμάτι «Merry Christmas» του 2021, των Ed Sheeran και Elton John.

George Michael | Associated Press