The Holiday: Η ιστορία της ηθοποιού που έπαιξε στη διάσημη ταινία και μετά έγινε σερβιτόρα

Μία από τις ταινίες που προβάλλονται κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων είναι το «The Holiday» με τις Κέιτ Γουίνσλετ και Κάμερον Ντίαζ ως Ίρις και Αμάντα, οι οποίες αλλάζουν σπίτια και τελικά ερωτεύονται τους χαρακτήρες του Τζακ Μπλακ και Τζουντ Λο, Μάιλς και Γκράχαμ. Ο Γκράχαμ στην ταινία είχε δύο μικρές κόρες, η μία από τις οποίες είναι η Σόφι, την οποία υποδύεται η Miffy Englefield, η οποία τότε ήταν μόλις έξι ετών.

Η 24χρονη σήμερα Miffy Englefield μίλησε σε συνέντευξή της και όπως αποκάλυψε έζησε το όνειρο του Χόλιγουντ και τώρα έχει μία κανονική δουλειά αφού «αναγκάστηκα να εγκαταλείψω την υποκριτική».

Η ηθοποιός, η οποία σήμερα έχει μία κόρη τριών ετών, μετά το «The Holiday» συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε μερικές άλλες τηλεοπτικές σειρές, όπως το Casualty, αλλά απομακρύνθηκε από το προσκήνιο το 2011, όπως αναφέρει η Sun.

Αναφερόμενη στην ταινία που την έκανε διάσημη και πώς ξεκίνησε η σύντομη καριέρα της, είπε: «Ο μπαμπάς μου με είχε γράψει σε ένα πρακτορείο όταν ήμουν τεσσάρων ετών επειδή παρατήρησε ότι ήμουν ένα φωνακλάδικο παιδί».

«Περιμέναμε μια διαφήμιση εδώ ή εκεί, ίσως κάτι στη σκηνή, και τότε ξαφνικά πήρα το The Holiday» θυμάται. «Ήταν ο πρώτος ρόλος που πήρα, οπότε ήταν αρκετά απροσδόκητο... συνέβη πολύ γρήγορα».

Μετά το The Holiday, η Miffy συνέχισε να πρωταγωνιστεί στις τηλεοπτικές σειρές Casualty και The Whistleblowers, καθώς και στην ταινία μικρού μήκους Beautiful Enough - αλλά το The Holiday ήταν το αγαπημένο της.

«Ήταν σίγουρα η ωραιότερη εμπειρία που είχα ποτέ σε κινηματογραφικό πλατό. Χωρίς αμφιβολία. Όλοι ήταν τόσο αξιαγάπητοι και τόσο γνήσιοι. Είχαν επίσης γνήσιο χρόνο για εμάς. Δεν ήταν μόνο ευγένειες. Περνούσαν χρόνο μαζί μας εκτός κάμερας. Όλα έμοιαζαν πολύ, πολύ φυσικά. Δεν υπήρχε κανένας διαχωρισμός μεταξύ του γεγονότος ότι εμείς ήμασταν παιδιά και αυτοί εργαζόμενοι ενήλικες, απλά μας φέρθηκαν υπέροχα. Θέλω να πω, είναι σκληρή δουλειά, και είναι πολλές μέρες. Αλλά πέρα από αυτό, δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα περισσότερο» αναφέρει.

Όσο για το αν έχει κρατήσει επαφή με τους πρωταγωνιστές της ταινίας, η Miffy Englefield αρχικά ανέφερε ότι τότε δεν γνώριζε πόσο γνωστοί είναι οι πρωταγωνιστές και προσθέτει ότι δεν έχει κρατήσει επαφές μαζί τους.

«Ήμουν μόλις έξι ετών, οπότε νομίζω ότι θα ήταν λίγο περίεργο αν ζητούσα το τηλέφωνό τους» αναφέρει και προσθέτει: «Δεν κράτησα ποτέ επαφή μαζί τους. Θα ήταν υπέροχο να τους πω ένα γεια, και ποιος ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον. Πλησιάζουν 20 χρόνια από τότε που γυρίστηκε το The Holiday, οπότε ίσως κάτι συμβεί».

Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την υποκριτική

Η τελευταία φορά που η Miffy βρέθηκε σε κινηματογραφικό πλατό ήταν το 2011, για την ταινία Beautiful Enough, όταν ήταν 11 ετών. Σταμάτησε την υποκριτική αμέσως μετά, λόγω του γεγονότος ότι φαινόταν μεγαλύτερη από ό,τι ήταν και οι προσφορές για ρόλους σταμάτησαν να έρχονται.

«Δεν ήταν πραγματικά υπό τον έλεγχό μου» παραδέχεται η Miffy. «Δεν θέλεις πραγματικά μια 12χρονη που μοιάζει με 16. Οπότε ναι, ήταν απλά ένα φυσικό φαινόμενο ανάπτυξης. Μεγάλωσα αρκετά νωρίς όσον αφορά τη φυσική μου εμφάνιση».

Αφού τελείωσε το σχολείο, η Miffy εργάστηκε ως σερβιτόρα σε μπαρ για αρκετό καιρό πριν γίνει μητέρα όταν ήταν 21 ετών.

«Είμαι πολύ, πολύ τυχερή που μπορώ να μένω στο σπίτι μαζί της και αυτό είναι υπέροχο. Ξεκινάει το σχολείο του χρόνου, το οποίο είναι τρομακτικό, οπότε εκμεταλλεύομαι στο έπακρο τον τελευταίο χρόνο μαζί της» λέει για την κόρη της.