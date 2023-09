Η Κέιτι Πέρι θυμάται πώς χώρισε με τον Ράσελ Μπραντ: «Μου έστειλε μήνυμα»

Η βραχύβια σχέση της Κέιτι Πέρι με τον Ράσελ Μπραντ προκάλεσε πληθώρα πρωτοσέλιδων όταν το φαινομενικά αταίριαστο ζευγάρι ήρθε κοντά για πρώτη φορά το 2009 - και ακόμη περισσότερο όταν χώρισαν μόλις 14 μήνες μετά τον γάμο τους.

Ο 48χρονος Βρετανός κωμικός έχει κατηγορηθεί από τέσσερις γυναίκες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και συναισθηματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της ακμής της φήμης του. Ο Μπραντ αρνήθηκε σθεναρά όλες τις «πολύ σοβαρές κατηγορίες» που διατυπώθηκαν εναντίον του, οι οποίες χρονολογούνται από το 2006 έως το 2013, και επέμεινε ότι οι προηγούμενες σχέσεις του ήταν «απολύτως πάντα συναινετικές».

Η 38χρονη σήμερα Κέιτι Πέρι δεν έχει ασχοληθεί με τους ισχυρισμούς εναντίον του πρώην συζύγου της. Ωστόσο, έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις συνθήκες του χωρισμού της από τον Μπραντ και στο παρελθόν αποκάλυψε ότι εκείνος έδωσε τέλος στη σχέση τους μέσω γραπτών μηνυμάτων.

«Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και ήμουν ερωτευμένη μαζί του όταν τον παντρεύτηκα», δήλωσε στη Vogue το 2013. «Ας πούμε απλά ότι δεν έχω νέα του από τότε που μου έστειλε μήνυμα λέγοντάς μου ότι με χωρίζει στις 31 Δεκεμβρίου 2011».

«Στην αρχή, όταν τον γνώρισα, ήθελε έναν ίσο σύντροφο, αλλά μετά δεν του άρεσε αυτή η ισότητα. Δεν του άρεσε να είμαι εγώ το αφεντικό στην περιοδεία. Έτσι, αυτό ήταν πραγματικά οδυνηρό και ήταν πολύ ελεγκτικό, κάτι που με αναστάτωσε.

Ένιωσα μεγάλη ευθύνη για το τέλος του, αλλά μετά ανακάλυψα την πραγματική αλήθεια, την οποία δεν μπορώ απαραίτητα να αποκαλύψω γιατί την κρατάω κλειδωμένη μέσα μου. Αφέθηκα ελεύθερη και είπα: Αυτό δεν οφείλεται σε μένα, αυτό είναι πέρα από μένα. Οπότε έχω προχωρήσει».

Κέιτι Πέρι: Η γνωριμία, ο γάμος και ο χωρισμός με τον Ράσελ Μπραντ

Η τραγουδίστρια συνάντησε για πρώτη φορά τον Ράσελ Μπραντ στα παρασκήνια της τελετής των MTV VMAs του 2008, όταν εκείνος παρουσίαζε και γύριζε σκηνές για την ταινία Get Him to the Greek.

Στα MTV Video Music Awards της επόμενης χρονιάς, η Κέιτι Πέτι φέρεται να πέταξε ένα μπουκάλι στο κεφάλι του και το ζευγάρι συνδέθηκε ρομαντικά λίγο αργότερα.

Παντρεύτηκαν ένα χρόνο αργότερα σε μια πολυτελή τελετή στο καταφύγιο Ranthambore Tiger Sanctuary στο Ρατζαστάν της Ινδίας, με τον Ράσελ Μπραντ να φτάνει στο γάμο πάνω σε ελέφαντα. Χώρισαν το 2012, επικαλούμενοι «αγεφύρωτες διαφορές».

Ο Ράσελ Μπραντ είναι σήμερα παντρεμένος με τη συγγραφέα Λόρα Γκάλαχερ, την αδελφή της παρουσιάστριας του Sky Sports Κίρστι. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά.

Η Κέιτι Πέρι είναι αρραβωνιασμένη με τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ από το 2019 και το ζευγάρι είναι γονείς της τρίχρονης Daisy Dove.