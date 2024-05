Η Κρις Τζένερ αποκάλυψε πως έχει όγκο - «Λύγισε» με τα νέα η Κάιλι

Το πρώτο τρέιλερ για τη δημοφιλή αμερικάνικη σειρά «Keeping up with the Kardashians» (σ.σ. Ακολουθώντας τη ζωή των Καρντάσιαν) κυκλοφόρησε με μία μικρή ανατροπή, καθώς η μητέρα και μάνατζερ των γυναικών, Κρις Τζένερ, αποκάλυψε πως έχει όγκο.

Σύμφωνα με το Today, στο τελευταίο τρέιλερ για την επερχόμενη σεζόν, κάθε μέλος της οικογένειας παρουσιάζει μία μικρή ενημέρωση για το τι γίνεται στη ζωή του, ωστόσο όλα αλλάζουν όταν μπαίνει στο πλάνο η Κρις Τζένερ.

Σε ένα κλιπ με μελαγχολικό τόνο, η 68χρονη φαίνεται να συζητάει με έναν γιατρό και στην επόμενη σκηνή, καταφέρνει να συγκρατεί τα δάκρυά της αποκαλύπτοντας: «Έκανα την εξέτασή μου. Βρήκαν μια κύστη και έναν μικρό όγκο».

Ο επί χρόνια σύντροφός της, Corey Gamble, φαίνεται να είναι στο πλευρό της καθώς μοιράζεται τα νέα. Το κλιπ, στη συνέχεια, περνάει στην πρώτη αντίδραση της Κλόε Καρντάσιαν, ενώ σε μια άλλη σκηνή, η Κάιλε Τζένερ αρχίζει να κλαίει με λυγμούς καθώς η Κένταλ την παρηγορεί.

Η Κρις Τζένερ δεν φαίνεται να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της πριν τελειώσει το βίντεο.

Οι θαυμαστές θα μάθουν περισσότερα για τα προβλήματα υγείας της στις 23 Μαΐου, όταν θα «βγει» δηλαδή η πέμπτη σεζόν.