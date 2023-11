Η Τέιλορ Σουίφτ πάσχιζε να αναπνεύσει σε συναυλία της στη Βραζιλία λόγω καύσωνα

Δυσκολία στην αναπνοή της είχε η Τέιλορ Σουίφτ κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, την Παρασκευή (17/11), εν μέσω καύσωνα. Η σταρ ανέβαλε τελικά τη συναυλία που επρόκειτο να δώσει το Σάββατο, καθώς μία θαυμάστριά της πέθανε λίγο πριν από το σόου της Παρασκευής.

Η Βραζιλία βιώνει έναν πρωτοφανή καύσωνα, προκαλώντας συναγερμό για την υγεία. Οι αρχές προειδοποίησαν για τον κίνδυνο ακόμη και για τη ζωή των πολιτών, καθώς κατέγραψε δείκτη θερμότητας (heat index), που συνδυάζει τη θερμοκρασία με την υγρασία, 59,3C την Παρασκευή και ακολούθησαν 59,7C το Σάββατο, σύμφωνα με το BBC.

Άλλα βίντεο που τραβήχτηκαν στη συναυλία δείχνουν τη Σουίφτ να πετάει ένα μπουκάλι νερό στο πλήθος ενώ τραγουδάει το All Too Well μέσα στην αποπνικτική ζέστη.