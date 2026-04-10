Ιωάννα Τούνη: Το «καρφί» για τους «καλούς Χριστιανούς» της Μεγάλης Παρασκευής

Ένα ιδιαίτερο και γεμάτο νόημα μήνυμα επέλεξε να μοιραστεί η Ιωάννα Τούνη με τους ακολούθους της ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής.
Η γνωστή influencer, χρησιμοποιώντας τη δύναμη των social media, θέλησε να υπενθυμίσει στους διαδικτυακούς της φίλους την ουσία της πίστης και της ανθρωπιάς, πέρα από τους τύπους.
Αφού ευχήθηκε αρχικά σε όλους «Καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία και φως στις καρδιές μας», η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε μια τοποθέτηση που συζητήθηκε, βάζοντας στο στόχαστρο την υποκρισία.
Με μια αιχμηρή σημείωση στο Story της, ξεκαθάρισε τη δική της οπτική για το τι σημαίνει πραγματική καλοσύνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Και μια σημείωση για σήμερα… “καλοί χριστιανοί” δεν είμαστε όταν νηστεύουμε και πηγαίνουμε στον επιτάφιο, αλλά όταν είμαστε καλοί άνθρωποι και δεν λέμε ή κάνουμε κακό στον συνάνθρωπό μας ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ!»
