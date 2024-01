Το κόλπο για να περάσουν υγρά από τον έλεγχο στο αεροδρόμιο

A travel hack from a flight attendant if you like to meal prep like i do grab some milk breast bag and fill up your liquids . . . . . . #flightattendant #dayinthelifeofaflightattendant #flightattendants #flightattendants #flightattendantlife #pikeplacemarket #dayinthelifeofaflightattendant #travelhacks #travel #cabincrew #cabincrewlife