Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Δεν είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο - Είμαι μια νεανική γεροντοκόρη»

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ μίλησε για τη σχέση της με τον χρόνο, χωρίς να διστάσει να παραδεχτεί πως δεν είναι συμφιλιωμένη μαζί του, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της ως «μία νεανική γεροντοκόρη».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Hello» η γνωστή ηθοποιός εξήγησε ότι παρόλο που δεν έχει αποδεχτεί το πέρασμα του χρόνου, παρατηρεί πως όσο μεγαλώνει νιώθει καλύτερα ως άνθρωπος, ενώ την ίδια στιγμή στάθηκε στις διακρίσεις που συχνά αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από μια ηλικία και μετά.

«Δεν είμαι συμφιλιωμένη μαζί του. Μεγαλώνω όμως με χαρά, επιθυμία, ευγένεια και μεγαλοπρέπεια. Ο χρόνος είναι επινόηση, ένα νούμερο.

Εγώ παραμένω ανήσυχο πνεύμα με μεγαλίστικες τάσεις. Μια νεανική γεροντοκόρη. Συνειδητοποιώ ότι, όσο βαδίζω στα χρόνια, νιώθω καλύτερα ως άνθρωπος.

Οι γυναίκες έχουμε πιο μεγάλη δυσκολία στο να μας αποδεχτούν. Τα πάντα κινούνται γύρω από τα νιάτα. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και λίγο πιο διάφανος», δήλωσε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.