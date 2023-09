Λάκης Γαβαλάς: «Η Χατζηπαντελή θέλει 15 μεταφραστές, 35 ψυχολόγους και 45 κοπέλες να τη χαστουκίζουν»

Η Σοφία Χατζηπαντελή «θέλει 15 μεταφραστές, 35 ψυχολόγους και 45 κοπέλες να τη χαστουκίζουν», σημείωσε ο Λάκης Γαβαλάς, σχολιάζοντας τις τηλεοπτικές εκπομπές μόδας και εκφράζοντας τη γνώμη του τόσο για την ίδια όσο και για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Βαρέθηκα τρελά να κρίνω τη μόδα. Κανείς δεν μιλάει για τη μόδα πλέον. Απορώ πώς ο Κουδουνάρης δέχεται να έχει δίπλα του μια κοπέλα που θέλει 15 μεταφραστές, 35 ψυχολόγους και 45 κοπέλες να τη χαστουκίζουν», τόνισε ο γνωστός σχεδιαστής, μιλώντας στην εκπομπή «Πάμε Δανάη!».

«Στο "Shopping Star" τους είπα ότι έπρεπε να είμαι στον 2ο όροφο και εκείνοι με ήθελαν τρία υπόγεια κάτω, εκεί που ήταν το στούντιο. Δεν γινόταν μέσα στον Αύγουστο να κάνω γυρίσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

«Λες να μην με ήθελαν στο "My Style Rocks"; Το ζητάει το κοινό, καθημερινά, και καλά κάνει. Με πήρε ρουμάνικο κανάλι και μου πρότειναν να κάνω dating reality. Μου έγινε πρόταση και για το "I’m a celebrity get me out of here"», πρόσθεσε ακόμα ο Λάκης Γαβαλάς.

Στη συνέχεια ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, στο τιμόνι της παρουσίασης του «Shopping Star».

«Την Ηλιάνα Παπαγεωργίου την έχει βάλει η Έλενα Χριστοπούλου σε ένα σκάκι, να κάνει μία το ένα πιόνι και μία το άλλο. Το είχα πει και παλιά και παρεξηγήθηκα. Όπου κάτσει το πιόνι. Δεν έχω προλάβει να δω αν αυτή η κοπέλα είναι καλή σε κάτι, γιατί όλο αλλάζει», είπε χαρακτηριστικά ο σχεδιαστής.