Lynne Marta: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών η πρωταγωνίστρια του θρυλικού «Footloose»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών η Lynne Marta. Η ηθοποιός, η οποία πρωταγωνίστησε δίπλα στον Κέβιν Μπέικον στη θρυλική ταινία των 80s «Footloose», πέθανε την Πέμπτη στο σπίτι της στο Λος Άντζελες έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση θανάτου της έκανε γνωστή η ο φίλος της, Chris Saint-Hilaire, ο οποίος μίλησε στο Hollywood Reporter.

Η Lynne Marta γεννήθηκε στο Σόμερβιλ του Νιου Τζέρσεϊ και η πρώτη της επαφή με την υποκριτική ήταν σε ένα επεισόδιο της κωμικής σειράς «Gidget» το 1966.

Συμμετείχε σε 18 επεισόδια της κωμικής σειράς «Love, American Style«, ενώ είχε κάνει δεκάδες εμφανίσεις σε σόου όπως «The Mod Squad», «The Rookies», «Starsky & Hutch», «Charlie’s Angels», «Vegas», «Matt Houston», «The FBI», «Dan August», «Cannon», «The Streets of San Francisco», «Barnaby Jones», «The Manhunter» και «Caribe».

Η Lynne Marta πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ρόμπερτ Ντιβάλ και τον Κλιντ Ίστγουντ στο «Joe Kidd» του 1972 και στο πλευρό του Κέβιν Μπέικον στο «Footloose» το 1984.

Εμφανίστηκε επίσης σε ταινίες όπως «Red Sky at Morning», «Help Me… I’m Possessed», «Blood Beach» και «Three Men and a Little Lady». Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν σε ένα επεισόδιο του «American Dreams» το 2004.