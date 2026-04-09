Μάικλ Τζέι Φοξ: Δημοσίευμα του CNN «πέθανε» τον ηθοποιό - Η χιουμοριστική αλλά πικραμένη αντίδρασή του

Ανησυχία για τον 64χρονο ηθοποιό Μάικλ Τζέι Φοξ προκάλεσε δημοσίευμα αφιέρωμα στη ζωή του από το CNN με τίτλο «Αναπολώντας τη ζωή του Μάικλ Τζέι Φοξ». Το δημοσίευμα σύμφωνα με τη συγγνώμη που ζήτησε το αμερικανικό δίκτυο βγήκε στον αέρα κατά λάθος.

Εκπρόσωπος του CNN σχολίασε το περιστατικό με την εξής δήλωση μέσω του People: «Το συγκεκριμένο υλικό δημοσιεύτηκε κατά λάθος. Το αποσύραμε από τις πλατφόρμες μας και ζητούμε συγγνώμη από τον Μάικλ Τζέι Φοξ και την οικογένειά του.»

Πώς αντέδρασε ο Μάικλ Τζέι Φοξ

Ο Μάικλ Τζέι Φοξ επιστράτευσε το χιούμορ του, όσο μπορεί να έχει κανείς σε μια τέτοια περίπτωση, και μέσω του Threads έγραψε:

«Πώς αντιδράς όταν ανοίγεις την τηλεόραση και το CNN ανακοινώνει ότι πέθανες;» ρώτησε ο Φοξ τους ακολούθους του δίνοντας τους επιλογές για απάντηση:

«Να… (A) αλλάξεις κανάλι στο MSNBC, όπως κι αν λέγονται αυτές τις μέρες,

(B) να ρίξεις καυτό νερό στα πόδια σου — αν πονάει, τότε είσαι καλά,

(C) να καλέσεις τη σύζυγό σου, ελπίζοντας ότι θα ανησυχεί αλλά και θα σε καθησυχάσει,

(D) να χαλαρώσεις -το κάνουν αυτό μία φορά τον χρόνο,

(E) να αναρωτηθείς “τι στο καλό;” Νόμιζα ότι τελείωνε ο κόσμος, αλλά τελικά είμαι μόνο εγώ και είμαι μια χαρά. Με αγάπη, Mike.»

Did @CNN accidentally post an obituary for Michael J Fox (now deleted, just goes to their homepage) or are their headline writers really, really bad? pic.twitter.com/Z87qWbzYkw — Derek Hunter (@derekahunter) April 8, 2026

Σημειώνεται ότι βράδυ πριν από το περιστατικό, ο Φοξ εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο PaleyFest στο Los Angeles μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του από τη σειρά Shrinking, σε μια συζήτηση για την 3η σεζόν. Ο Μάικλ Φοξ συμμετείχε φέτος στη σειρά ως guest star δίπλα στον Χάρισον Φορντ.

Η σειρά «Shrinking» σηματοδοτεί την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Fox από το 2020. Είχε αρχικά ανακοινώσει την αποχώρησή του από την υποκριτική μέσω του βιβλίου του «No Time Like the Future», όπου εξηγούσε στους θαυμαστές του ότι η νόσος Πάρκινσον που αντιμετωπίζει καθιστούσε πολύ δύσκολη τη συμμετοχή του σε γυρίσματα και την απομνημόνευση διαλόγων. Ωστόσο, στα γυρίσματα του «Shrinking» αυτό δεν αποτέλεσε πρόβλημα.

«Ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε γύρισμα χωρίς να ανησυχώ αν είμαι πολύ κουρασμένος ή αν θα βήχω ή οτιδήποτε άλλο», δήλωσε πέρυσι στο People. «Απλώς το έκανα. Ήταν πολύ καλό, γιατί στις στιγμές που λέω “δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό”, τότε σκέφτομαι “θα το διαχειριστώ μέσα στη σκηνή όπως μπορώ”. Και τελικά τα καταφέρνεις.»