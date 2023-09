Μάιλι Σάιρους: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση της μετά από 10 χρόνια

Φαίνεται πως η Μάιλι Σάιρους αποφάσισε να επιστρέψει στις παλιές εποχές και 10 χρόνια αργότερα ξανά έγινε μελαχρινή αποχωρίζοντας το ξανθό μαλλί της.

H Mαίλι είναι γνωστή για την αγάπη της για τις αλλαγές. Από τη μουσική της που εναλλάσσεται από ποπ σε ροκ, και το στυλ της αντίστοιχα, δεν μας είχε συνηθίσει σε τόσο μεγάλες αλλαγές.

Ακόμα και όταν έκανε κάτι διαφορετικό στα μαλλιά της το ξανθό ήταν μόνιμο. Οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν καθώς η Μαίλι είναι ξανθιά εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια τώρα. Έτσι οι παλιοί και καλοί θαυμαστές της από της εποχές του Hannah Montana χάρηκαν και τους θύμισε τα παλι.

