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Μαντόνα: Στην ιερά Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

Στην Ελλάδα θα περάσει τα γενέθλιά της η βασίλισσα της ποπ Μαντόνα. Η επίσκεψη στη Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα τον Δεκαπενταύγουστο.

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Μαντόνα
Μαντόνα | Shutterstock
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Στην Ελλάδα ταξιδεύει η βασίλισσα της ποπ Μαντόνα η οποία κλείνει την Κυριακή 16/8 τα 68 της χρόνια. Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου πραγματοποίησε μια σύντομη και ιδιωτική επίσκεψη στα Μετέωρα.

Η διάσημη τραγουδίστρια έφτασε στην Καλαμπάκα με ελικόπτερο το μεσημέρι του Σαββάτου και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων.

Όπως αναφέρει το stagonnews.gr, τη Μαντόνα υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Της μίλησε για τη μακραίωνη ιστορία της Μονής, τη μοναστική ζωή και την πλούσια πνευματική παράδοση των Μετεώρων, ενώ της παρουσίασε σημαντικούς χώρους και κειμήλια.

Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε από δύο ξεναγούς, οι οποίες παρουσίασαν στη διάσημη καλλιτέχνιδα την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη μοναδική πολιτιστική αξία της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της, η «βασίλισσα της ποπ» αποχώρησε από την περιοχή.

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