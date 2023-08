Ο κρυφός έρωτας στον «Χάρι Πότερ» που αποκαλύπτεται για πρώτη φορά

Πρωταγωνίστρια του Χάρι Πότερ παραδέχτηκε ότι είχε κρυφή σχέση για εννέα χρόνια με συμπρωταγωνιστή της, που κατάφερε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο λόγος για την Evanna Lynch, η οποία έβγαινε με τον Robbie Jarvis, ο οποίος υποδυόταν τον νεαρό James Potter, για εννέα χρόνια πριν χωρίσουν το 2016.

Η Ιρλανδή ηθοποιός που υποδυόταν τη Luna Lovegood, αποκάλυψε το μυστικό της ειδύλλιο με τον Robbie Jarvis, με τον οποίο γνωρίστηκε το 2007, αφού έπαιξαν και οι δύο στο "Harry Potter and the Order of the Phoenix", πριν ξεκινήσουν ένα ρομάντζο χαμηλών τόνων, το οποίο κράτησαν κυρίως μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Ιρλανδή ηθοποιός, γνωστή για τον ρόλο της αιθέριας μάγισσας του Χόγκουαρτς στις κινηματογραφικές μεταφορές των μπεστ σέλερ της J.K. Rowling, έπεισε τον Robbie να σταματήσει να τρώει κρέας, γαλακτοκομικά και αυγά όσο ήταν μαζί, αφού μοιράστηκε μαζί του γραφικές πληροφορίες για τη βιομηχανία κτηνοτροφίας κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Νέα Ζηλανδία.

Η Evanna Lynch και ο Robbie Jarvis στο «Harry Potter» | Warner Bross

Μετά τον χωρισμό τους, παρέμειναν φίλοι και συνέχισαν να παρακολουθούν μαζί vegan εκδηλώσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Mirror.

Evanna Lynch | AP

Σε αντίθεση με την Evanna, ο Robbie είχε δευτερεύοντα ρόλο στον Harry Potter. Έπαιξε τον νεαρό Τζέιμς Πότερ στην πέμπτη ταινία, αλλά δεν εμφανίστηκε σε καμία από τις επόμενες.

Έχει επίσης εμφανιστεί σε διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα, όπως το Genie in the House, το The History Boys και το Waking the Dead, καθώς και σε μια χούφτα θεατρικές παραστάσεις.