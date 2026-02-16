Σας θυμίζει τίποτα; Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση πρωταγωνιστεί στο κλιπ του Μάστορα «Μαργαρίτα» που κάνει χαμό

Σε ένα βίντεο κλιπ που θυμίζει «ταινία» και έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, ο Χρήστος Μάστορας με το τραγούδι «Μαργαρίτα», θίγει με τον καλύτερο τρόπο το σύγχρονο dating, με τη βοήθεια μιας πρωταγωνίστριας που κάτι μας θυμίζει..

Στο κλιπ «Μαργαρίτα», το ζευγάρι που κλέβει την παράσταση αποτελείται φυσικά από τον Χρήστο Μάστορα αλλά και από την κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση, Σοφίνα Λαζαράκη.

Διαβάστε επίσης: Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα - Πρώτη live παρουσίαση για το «Μαργαρίτα»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίνεο δίνει μια πρώτη γεύση από την ιστορία που θα εκτυλιχθεί κατά τα κλιπς της πρώτης solo δουλειάς του Χρήστου Μάστορα. Πρόκειται για το πρώτο κεφάλαιο από μια ταινία μεσαίου μήκους, και η σκηνή κλείνει με τη Σοφίνα Λαζαράκη «εγκαταλείπει» τον τραγουδιστή, μετά το ραντεβού τους.

Η Σοφίνα, τώρα γνωστή ως «Μαργαρίτα» κάποτε αγαπήθηκε στις οθόνες ως Ζωή Καλλέργη, στη σειρά Παρθένα Ζωή.

Η τηλεοπτική σειρά είχε προβληθί το 2017 με 2018 σοτν τηλεοπτικό σταθμό του ANT1. Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση συμπρωταγωνιστούσε με τον Απόστόλη Τότσικα.

Διαβάστε επίσης: Χρήστος Μάστορας: Το music video για τη νέα μεγάλη επιτυχία του «Μαργαρίτα»