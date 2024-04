Σάσα Μπάρον Κοέν – Άιλα Φίσερ: Διαζύγιο για το ζευγάρι μετά από σχέση δεκαετιών

Οι ηθοποιοί Σάσα Μπάρον Κοέν και Άιλα Φίσερ ανακοίνωσαν πως το 2023 κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου μετά από κοινή πορεία περισσοτέρων από 20 ετών.

Σε κοινό τους ανακοινωθέν, το «αστείο ζευγάρι του Χόλιγουντ», όπως χαρακτηρίζονταν, επεσήμαναν πως τραβούν δρόμους χωριστούς.

Ανήρτησαν μία κοινή φωτογραφία στην οποία φορούν ρούχα του τένις και ανέφεραν: «Μετά από έναν μεγάλο αγώνα τένις, που κράτησε πάνω από 20 χρόνια, βάζουμε τις ρακέτες μας κάτω. Το 2023 καταθέσαμε αίτηση για συναινετικό διαζύγιο».

Συμπλήρωσαν πως πάντα έθεταν ως προτεραιότητα την ιδιωτικότητά τους και σημείωσαν πως εργάζονται για να ανταπεξέλθουν στη νέα συνθήκη, σιωπηλά.

«Θα μοιραζόμαστε πάντα την αφοσίωση και την αγάπη μας για τα παιδιά μας. Εκτιμούμε ειλικρινά ότι σέβεστε την επιθυμία της οικογένειάς μας για ιδιωτικότητα» κατέληγε το μήνυμά τους.

Σάσα Μπάρον Κόεν – Άιλα Φίσερ: Διαζύγιο για το ζευγάρι

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2010, μετά από πολυετή σχέση, και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Ο Κοέν είναι ο πρωταγωνιστής πίσω από τις ταινίες "Borat", ενώ έλαβε επίσης αναγνώριση για τον ρόλο του στην ταινία του Netflix "The Trial of the Chicago 7" του 2020.

Η Φίσερ έχει εμφανιστεί σε δημοφιλείς κωμικές ταινίες, όπως οι "Εξομολογήσεις μιας Shopaholic" και "Wedding Crashers".