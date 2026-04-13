Σε κέντρο θεραπείας η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά τα νέα μπλεξίματα - Φαίνεται «αποφασισμένη να αλλάξει»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισήχθη, οικειοθελώς, σε κέντρο θεραπείας μετά την πρόσφατη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κάτι που όσοι βρίσκονται κοντά στο ποπ είδωλο ελπίζουν ότι θα σηματοδοτήσει μία νέα σελίδα στη ζωή της.

Εκπρόσωπος της 44χρονης επιβεβαίωσε ότι η τραγουδίστρια είχε πάρει την απόφαση να ζητήσει βοήθεια, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της ως ύποπτη για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ στη Βεντούρα της Καλιφόρνια, στις 4 Μαρτίου. Αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα.

Τότε, η ομάδα της περιέγραψε την κατάσταση ως ένα «ατυχές και εντελώς ασυγχώρητο περιστατικό», προσθέτοντας ότι η σταρ σκόπευε να αναλάβει την ευθύνη και να προχωρήσει.

«Η Μπρίτνεϊ θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο και ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα στην αναμενόμενη αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της Μπρίτνεϊ» αναφέρθηκε σε σχετική δήλωση. «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να λάβει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Όσοι βρίσκονται κοντά στην τραγουδίστρια έχουν καταστήσει σαφές ότι αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να δοθεί προτεραιότητα στην ευημερία της, μετά από μια ταραγμένη περίοδο στη ζωή της.

«Τα αγόρια της θα περνούν χρόνο μαζί της» συνεχίζει η δήλωση.

Η Σπίαρς έχει τους γιους με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν, και η οικογενειακή της ζωής φιγουράρει συχνά πυκνά στα πρωτοσέλιδα, λόγω και της έντονης δικαστικής διαμάχης που είχε τους γονείς της, που είχαν την επιμέλειά της.