Σοκαριστικό τροχαίο με Ferrari που κόπηκε στα δυο στην Ιταλία: Νεκρό 21χρονο μοντέλο και ο σύντροφός της

Ένα μοντέλο και ο σύντροφός της έχασαν τη ζωή τους σε ένα σοκαριστικό τροχαίο όταν η Ferrari τους προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα αυτοκινητόδρομου στην Ιταλία και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (31/3) όταν έτρεχαν με το αυτοκινητό τους, αξίας 116 χιλιάδων ευρώ, με ταχύτητα σχεδόν 200χλμ/ώρα. Το όχημα χωρίστηκε στη μέση κατά την πρόσκρουση και το ζευγάρι άφησε την τελευταία του πνοή στον τόπο του δυστυχήματος.

Ένας από τους μπροστινούς τροχούς του οχήματος ξεκόλλησε και αναπήδησε στο γρασίδι αρκετά μέτρα μακριά, ενώ το μπροστινό μέρος του σπορ αυτοκινήτου πρακτικά εξαφανίστηκε αφού καταστράφηκε από τις φλόγες.

Μόνο το πίσω μέρος του κινητήρα παρέμεινε άθικτο, όπως αναφέρει το Need to Know, που επικαλείται η εφημερίδα Sun. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα, η τροχαία, οι τραυματιοφορείς και οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.

Η 21χρονη Anna Kraevskaya καθόταν στη θέση του συνοδηγού, δίπλα στον 40χρονο Hysni Qestaj. Ώρες νωρίτερα, ο Qestaj, ο οποίος αυτοαποκαλείτο Dj Style Q, εργαζόταν σε ένα ελβετικό κλαμπ.

Ο 40χρονος ζούσε στο Villeneuve της Ελβετίας και άφησε πίσω του δύο παιδιά, ηλικίας 11 και 14 ετών, τα οποία ζουν με τη μητέρα τους στο Κόσοβο.

Η Kraevskaya γεννήθηκε στην Οδησσό της Ουκρανίας, αλλά ζούσε και στην Ελβετία. Εκείνη και ο Qestaj επιδείκνυαν τα ταξίδια τους σε όλο τον κόσμο στο Instagram στους χιλιάδες ακολούθους τους.

Αναγνωρίστηκαν μόνο δύο χρυσά ρολόγια

Η μόνη αναγνωρίσιμη λεπτομέρεια στον τόπο του εγκλήματος, όπου τα σώματά τους βρέθηκαν απανθρακωμένα μετά τη φρικτή πρόσκρουση, ήταν δύο χαρακτηριστικά χρυσά ρολόγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε περάσει μια νύχτα μαζί στο ελβετικό κλαμπ Jukebox πριν αναχωρήσει για την Ιταλία την επόμενη μέρα.