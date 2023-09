Τεράστια αλλαγή για την Αμάντα Μπάινς - Αφαιρεί το τατουάζ καρδιά από το πρόσωπό της

Η Αμάντα Μπάινς έχει κατά καιρούς αποσχολήσει τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως μετά από μία σειρά νομικών προβλημάτων, αλλά και θεμάτων ψυχικής υγείας, καθώς διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή.

Η διάσημη ηθοποιός έγινε πάλι πρωτοσέλιδο λόγω των νέων φωτογραφιών της που ήρθαν στη δημοσιότητα, καθώς φαίνεται να αφαιρεί το τατουάζ σε σχήμα καρδιάς που έχει στο πρόσωπό της.

Η Αμάντα Μπάινς εθεάθη να κάνει τη βόλτα της στο Λος Άντζελες την περασμένη Παρασκευή (8/9) με εμφανώς... ξεθωριασμένο το τατουάζ της.

Η 37χρονη πρώην παιδική σταρ - η οποία εθεάθη πριν από εβδομάδες για πρώτη φορά μετά την είσοδό της σε θεραπευτική μονάδα στο Orange County - φαινόταν υγιής καθώς έκανε τη βόλτα της.

Φορούσε ένα κοντομάνικο γκρι μπλουζάκι με λαιμόκοψη και ψηλόμεσο λευκό τζιν καθώς μιλούσε στο τηλέφωνο.

Ποια είναι η Αμάντα Μπάινς

Η Αμάντα Μπάινς (Amanda Laura Bynes, 3 Απριλίου 1986) είναι Αμερικανίδα ηθοποιός και σχεδιάστρια μόδας. Γεννήθηκε στο Thousand Oaks της Καλιφόρνια. Η μητέρα της, Λιν Οργκαν, ήταν βοηθός οδοντιάτρου και ο πατέρας της, Ρικ Μπάινς, ήταν οδοντίατρος. Ξεκίνησε να παίζει σε τοπικά θεατρικά έργα από πολύ μικρή ηλικία και απέκτησε ατζέντη από την ηλικία των 7 ετών.\

Η Μπάινς αποκάλυψε το 1999 στην εκπομπή "The Howie Mandel Show", ότι ο πατέρας της την έγραψε σε ηλικία 10 ετών για μια παιδική κατασκήνωση κωμωδίας στο The Laugh Factory. Ενώ βρισκόταν εκεί, έκανε νούμερα μπροστά σε θρύλους της κωμωδίας όπως ο Arsenio Hall και ο Richard Pryor. Η Μπάινς είπε στην αποφοίτηση της κατασκήνωσης την ανακάλυψαν οι παραγωγοί του Nickelodeon.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα της

Αφού οι παραγωγοί Brian Robbins και Dan Schneider βρήκαν την Μπάινς στην κωμική κατασκήνωση, έγινε μέρος του "All That", μιας δημοφιλούς παιδικής σειράς τύπου "Saturday Night Live", από το 1996 έως το 2000. Γρήγορα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή μέλη του καστ της σειράς με τμήματα όπως "Ask Ashley", "Whateverrr!", "Captain Tantrum" και άλλα.

Το 2012 συνελήφθη για πρώτη φορά για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αφού χτύπησε το περιπολικό ενός αστυνομικού με τη μαύρη BMW της γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Τον Φεβρουάριο του 2014, καταδικάστηκε για απερίσκεπτη οδήγηση για το περιστατικό αυτό, σύμφωνα με τους LA Times. Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια αναστολή και τρεις μήνες μαθήματα εκπαίδευσης σε θέματα αλκοόλ.

Το 2012 κατηγορήθηκε επίσης για δύο περιστατικά στις 10 Απριλίου και στις 4 Αυγούστου όπου χτύπησε με το όχημά της και εγκατέλειψε τους τραυματίες. Το πρώτο συνέβη μόλις λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η αλήθεια για τα ψυχιατρικά της προβλήματα

Η Αμάντα Μπάινς εισήχθη για πρώτη φορά στο νοσοκομείο με ψυχιατρική κράτηση τον Ιούλιο του 2013, αφού φέρεται να έβαλε φωτιά στο δρόμο μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2014, τέθηκε και πάλι σε ψυχιατρική κράτηση στο Λος Άντζελες, αφού δημοσίευσε μια σειρά από ενοχλητικά tweets, στα οποία ισχυριζόταν ότι ο πατέρας της την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, σωματικά και λεκτικά. Τον κατηγόρησε επίσης ότι της έβαλε "μικροτσίπ" στον εγκέφαλο.

Ένα μήνα αργότερα ανακοίνωσε στο Twitter ότι είχε διαγνωστεί με διπολική και μανιοκαταθλιπτική διαταραχή, αλλά είπε ότι "βλέπει τον ψυχολόγο και τον ψυχίατρό μου εβδομαδιαία, οπότε είμαι καλά :D", σύμφωνα με το E! News.

Έκτοτε η Αμάντα Μπάινς απασχόλησε και άλλες φορές τα Μέσα ενημέρωσης, με πιο πρόσφατο περιστατικό αυτό που προαναφέρθηκε, τον Μάρτιο του 2023 που τέθηκε σε ψυχιατρική επιτήρηση, καθώς βρέθηκε να περιπλανιέται γυμνή στους δρόμους. Οικείοι της ανέφεραν ότι πριν από το περιστατικό δεν είχε πάρει τα φάρμακά της.