Akylas: «Φυσικά η διαφήμιση με βοήθησε να ξεφύγω από το οικονομικό μου πρόβλημα»

Στην καθημερινότητα του μετά την Eurovision και στη διαφήμιση που έκανε για την γνωστή εταιρεία fast food, αναφέρθηκε ο Akylas, καθώς βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του Πρωινού.

«Δεν έχω συνειδητοποιήσει κάτι, γιατί με το που γύρισα ξεκίνησα πρόβες, δουλειές. Αλλά εντάξει, χαίρομαι που δουλεύω. Είμαι περήφανος και χαρούμενος, που αυτή τη στιγμή βιοπορίζομαι από τη μουσική μου. Αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής, από όταν τραγουδούσα στο δρόμο. Όλο αυτό το ταξίδι μου έδωσε πολλή αγάπη. Δεν θα μπορούσα να το παίξω σνομπ. Είμαι χαρούμενος με αυτό που ζω, το απολαμβάνω πολύ», ανέφερε αρχικά ο Akylas.

Σχετικά με την πρόσφατη διαφήμιση που έκανε για την εταιρεία fast food, δήλωσε: «Αρχικά το ότι έχω δικό μου γεύμα είναι τρελό, πραγματικά. Εγώ είμαι φαν. Φυσικά με έχει βοηθήσει να ξεφύγω από το οικονομικό μου πρόβλημα, αλλά και να κάνω τα δώρα μου. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να προσφέρω στην οικογένειά μου πράγματα. Οπότε, είμαι πολύ χαρούμενος που πλέον μπορώ να το κάνω».

Για τη σχέση του με τη μητέρα του ανέφερε: «Η μαμά μου ήθελε να με προστατεύσει. Τη στιγμή, δηλαδή, που κατέβηκα, με αγκάλιασε και μου λέει αγάπη μου, είμαι πολύ περήφανη για σένα, ανεξαρτήτως θέσης, ό,τι κι αν έχει συμβεί, σ’ αγαπάω. Η αγκαλιά της μαμάς τα ηρεμεί όλα».

«Θα ήθελα να ταξιδέψω με την οικογένειά μου, γιατί εκείνοι στο παρελθόν δεν είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν, οπότε θέλω να αναπληρώσω τον χαμένο χρόνο» πρόσθεσε.