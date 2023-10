Ανατροπή με το μέλλον της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο Open

Δεν θα είναι τελικά στο νέο πρωινό του Σαββατοκύριακου στο Open η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παρά το γεγονός ότι βολιδοσκοπήθηκε γι’ αυτό.

Άλλωστε είναι γνωστό πως διατηρεί εδώ και χρόνια φιλική σχέση με τον ιδιοκτήτη της Barking Well Media Νίκο Κοκλώνη έχοντας πάρει μέρος και ως διαγωνιζόμενη στο «Just the two of us».

Εκτός της υπό σχεδιασμό νέας εκπομπής του Σαββατοκύριακου μένει και η Κατερίνα Στικούδη που θα αξιοποιηθεί στο δεύτερο μισό της σεζόν από την εταιρία παραγωγής στο «Just the two of us» του Alpha και συγκεκριμένα στο backstage.

Το πλάνο του καναλιού της Παιανίας αυτή τη στιγμή προβλέπει τη συνέχιση του μοντέλου που εφαρμόστηκε στο «Kalokairi yes» με μικρές παραλλαγές: Στην εκπομπή θα συνεχίσουν ο Τριαντάφυλλος, η Μαριάντα Πιερίδη και η Φελίσια Τσαλαπάτη καθώς και ο Φοίβος Παπαδάκης στο κομμάτι της ενημέρωσης.

Αποχωρεί ο Γιάννης Μπούτος ενώ στην ομάδα όχι ως κεντρική παρουσιάστρια αλλά ως συμπαρουσιάστρια προστίθεται η Ναταλί Κάκαβα.

Όσον αφορά στο τηλεοπτικό μέλλον της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου το πιθανότερο είναι να αξιοποιηθεί σε κάποιο βραδινό μαγνητοσκοπημένο format που θα ετοιμάσει το Open στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Έχουν πέσει στο τραπέζι πολλές ιδέες για παιχνίδια αλλά και ριάλιτι όμως οι αποφάσεις θα καθυστερήσουν καθώς πρέπει πρώτα να λανσαριστούν και να σταθεροποιηθούν όλες οι καινούργιες καθημερινές εκπομπές δηλαδή της Ελένης Τσολάκη («Πρωινό Σου – Σου»), της Κατερίνας Ζαρίφη («Οδός Ζαρίφη 2») αλλά και της Αννίτας Πάνια («Στην Αννίτα»).