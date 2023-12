Από το GNTM στο Survivor - Το πρόσωπο έκπληξη που είναι στη λίστα του Ατζούν

Συνεχίζονται πλέον με εντατικούς ρυθμούς οι επαφές για «Διάσημους» και «Μαχητές» του νέου «Survivor» στα γραφεία της Acun Medya στο Μαρούσι ενώ τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως σε λίγες μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα για τις τελικές συμφωνίες και ο ίδιος ο Τούρκος παραγωγός Ατζούν Ιλίτζαλι.

Άλλωστε εκκρεμούν σοβαρές συζητήσεις με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ που δεν αφορούν μόνο στο νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης αλλά και στα πρότζεκτς της επόμενης τηλεοπτικής περιόδου.

Το καστ των «Μαχητών» έχει αφήσει ικανοποιημένη την παραγωγή τόσο σε επίπεδο αγωνιστικών επιδόσεων όσο και δυνατοτήτων στο κομμάτι του ριάλιτι, για τους «Διάσημους» οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να κλείσουν κάποια μεγάλα ονόματα που θα προκαλέσουν συζητήσεις.

Στη λίστα προστέθηκαν τα ονόματα των Γιώργου Καράβα, Νίκου Αναδιώτη και Κώστα Σόμμερ. Τρία πρόσωπα με έντονη αθλητική δραστηριότητα που είναι ευρέως αναγνωρίσιμα από το κοινό. Αυτό που προωθείται επί της ουσίας αυτή τη στιγμή είναι για τους «Διάσημους» μια μίξη παλιών και νέων παικτών.

Άλλωστε μικρή σημασία έχει ο όρος celebrities αφού πολύ σύντομα μετά την έναρξη του νέου «Survivor» οι δύο αρχικές ομάδες θα διαλυθούν, θα αναμειχθούν μεταξύ τους ώστε να προκύψουν οι «Μπλε» και οι «Κόκκινοι» που βέβαια θα ανασυσταθούν πολλές φορές μέχρι το παιχνίδι να γίνει ατομικό.

Η τελική λίστα θα κλείσει μέχρι την Παραμονή των Χριστουγέννων. Πάντως, ομάδα της παραγωγής ήδη υπάρχει στον Άγιο Δομίνικο καθώς πολλοί εργαζόμενοι από το «I'm a Celebrity Get Me Out of Here» δεν επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά το τέλος του χιουμοριστικού ριάλιτι που δεν πήγε καθόλου καλά στους πίνακες τηλεθέασης.