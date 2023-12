Αυτή είναι η σειρά του Netflix με τηλεθέαση 812 εκατ. ωρών - Δεν είναι το Wednesday

Η πλατφόρμα του Netflix προχώρησε σε μία πρωτοφανή κίνηση, δημοσιεύοντας ένα έγγραφο με τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία της τηλεθέασης του περιεχομένου του, μαζί και τις κορυφαίες σειρές του 2023.

Η εκτενής έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 18.000 τίτλους, κατανεμημένους με βάση τις ώρες τηλεθέασης των χρηστών. Παρακάτω θα δούμε τις σειρές που καθήλωσαν το παγκόσμιο κοινό το 2023.

Οι κορυφαίες σειρές για το 2023 στο Netflix

Αυτές ήταν οι 3 σειρές που ξεχώρισαν φέτος, μαζί και με την αδιαφιλονίκητη νικήτρια:

The Night Agent

Αυτή η καθηλωτική αστυνομική σειρά, με υπόβαθρο μία πλοκή συνομωσίας, άφησε μίλια πίσω της τις υπόλοιπες με περίπου 812 εκατομμύρια ώρες θέασης, σημειώνοντας την μεγαλύτερη απόκλιση από θέση σε θέση της λίστας.

Ginny & Georgia

Φαίνεται πως το παγκόσμιο κοινό προτίμησε και πιο ανάλαφρα θεάματα, με τη δεύτερη σεζόν της κωμικής σειράς να έρχεται δεύτερη, με 665 εκατομμύρια ώρες θέασης. Αυτό το serial πραγματεύεται κυρίως καταστάσεις γύρω από τη σχέση του δίδυμου του τίτλου, της 30χρονης Georgia Miller και της κόρης της, Ginny Miller.

The Glory

Μετά του κινηματογραφικούς θριάμβους ταινιών όπως τα Train from Busan, The Handmaiden, Burning, και Parasite, η νοτιοκορεάτικη βιομηχανία θεάματος έχει εισβάλλει για τα καλά στη Δύση. Αυτή η μόδα αποτυπώνεται και στην τρίτη θέση που κατέκτησε το The Glory, μία δραματική ιστορία εκδίκησης, στην οποία η πρωταγωνίστρια ζει με μοναδικό σκοπό να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα αυτούς που της κατέστρεψαν τη ζωή.

Το top 10 του Netflix

«The Night Agent»: Season 1 (812.100.000 ώρες) «Ginny & Georgia»: Season 2 (665.100.000 ώρες) «The Glory»: Season 1 (622.800.000 ώρες) «Wednesday»: Season 1 (507.700.000 ώρες) «Queen Charlotte: A Bridgerton Story» (503.000.000 ώρες) «You»: Season 4 (440.600.000 ώρες) «La Reina del Sur»: Season 3 (429.600.000 ώρες) «Outer Banks»: Season 3 (402.500.000 ώρες) «Ginny & Georgia»: Season 1 (302.100.000 ώρες) «FUBAR»: Season 1 (266.200.000 ώρες)