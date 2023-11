Αυτό ήταν το αγαπημένο επεισόδιο του Μάθιου Πέρι από τα «Φιλαράκια» - «Δεν μιλούσα πολύ»

Ο Μάθιου Πέρι, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, είχε μιλήσει πολλές φορές για τον ρόλο που τον σημάδεψε και συνδέθηκε για πάντα, αυτόν του Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά «Φιλαράκια». Ο ηθοποιός είχε αναφερθεί μάλιστα και στο επεισόδιο που είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του και ήταν το «The One with the Blackout» από την πρώτη σεζόν.

Σε εκείνο το επεισόδιο, σύμφωνα με το σενάριο, ο Τσάντλερ στη διάρκεια ενός μπλακάουτ στην πόλη βρίσκεται κλεισμένος σε έναν προθάλαμο ΑΤΜ μαζί με το μοντέλο των Victoria’s Secret, Jill Goodacre.

«Το ενδιαφέρον με εκείνο το επεισόδιο ήταν ότι δεν μιλούσα πολύ. Υπήρχε κυρίως voiceover» θα θυμόταν ο ίδιος σε μια συνέντευξή του στο Entertainment Weekly το 2004. «Είχαμε ηχογραφήσει εκ των προτέρων ό,τι έλεγα κι εγώ απλά έπρεπε να αντιδράω».

«Ας το παραδεχτούμε: Η Jill Goodacre είναι καυτή, οπότε δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Θυμάμαι ότι έφτυσα μια τσίχλα και κόλλησε στον τοίχο. Επέλεξα να παγώσω από τον φόβο και την αμηχανία. Το υπέροχο εκείνη τη νύχτα ήταν ότι μπορούσα να παρακολουθήσω και τα υπόλοιπα τρία τέταρτα του επεισοδίου, πέντε σπουδαίους ηθοποιούς να κάνουν ομαδική δουλειά. Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποιούσα, πωπω, πραγματικά όλα δένουν μεταξύ τους».