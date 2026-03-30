Μενού

Ελληνικές ταινίες σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου στην τηλεόραση

Δείτε ποιες ελληνικές ταινίες του παλιού και του νέου κινηματογράφου προβάλουν σήμερα (30/3) τα «ελεύθερα» και συνδρομητικά κανάλια στην τηλεόραση.

Reader symbol
Newsroom
ταινία σήμερα
Σκηνή από την ταινία «Τέντυ Μπόι Αγάπη μου»
  • Α-
  • Α+

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα

  • 17:00 ΕΡΤ3 Άλλος… για το εκατομμύριο
  • 17:45 ΣΚΑΪ Τέντυ μπόι αγάπη μου
  • 20:15 ΕΡΤ1 Ο ατσίδας
  • 03:55 ΟΡΕΝ Επιστροφή από το μέτωπο

Ελληνικές ταινίες Cosmote Cinema 3

  • 06:55 Τρεις Τρελοί για Δέσιμο
  • 08:35 Τον Αράπη κι αν τον Πλένεις
  • 10:05 Έλα ν' Αγαπηθούμε Ντάρλινγκ
  • 11:35 Οι Άντρες δεν Λυγίζουν Ποτέ
  • 13:00 Για Μια Χούφτα Τούβλα
  • 14:25 Η Μουσίτσα
  • 15:55 Αδελφός Άννα
  • 17:20 Ο Αστερισμός της Παρθένου
  • 18:55 Ο Θαυματοποιός
  • 20:30 Τα Δυο Πόδια Σ' Ένα Παπούτσι
  • 22:00 Ξεριζωμένη Γενιά
  • 00:50 Ο Άγιος Πρεβέζης και η Παπαδιά
  • 02:25 Θηλυκή Εταιρεία
  • 04:10 Ο Άνεμος του Μίσους
  • 05:35 Τα Παιδιά της Πιάτσας

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA