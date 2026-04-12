Ελληνικές ταινίες σήμερα Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Το πρόγραμμα στην τηλεόραση

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 12/4

07:20 MEGA - Δόκτωρ Ζι-Βέγγος

09:50 ΟΡΕΝ - Άλλος για τον Παράδεισο

10:00 ΑΝΤ1 - Γκαρσονιέρα για δέκα

13:00 ΕΡΤ1 - Μικροί και μεγάλοι εν δράσει

14:50 MEGA - Θου Βου: Φανερός πράκτωρ επιχείρησις Γης μαδιάμ

14:50 ALPHA - Ένα τρελό τρελό μούτρο

15:15 ΑΝΤ1 - Ο τρελοπενηντάρης

17:30 STAR - Ο άνθρωπος της καρπαζιάς

17:35 ΣΚΑΪ - Ο ποδόγυρος

20:00 ΕΡΤ1 - Κορίτσια για φίλημα

21:00 ΑΝΤ1 - Αλίμονο στους νέους

21:00 STAR - Ο ρωμιός έχει φιλότιμο

21:50 MEGA - Το θύμα

23:15 STAR - Σμύρνη μου αγαπημένη

Η ταινία της ημέρας: Αλίμονο στους νέους

Μεγάλο Σάββατο, λίγο πριν την Ανάσταση, ο Ανδρέας και ο Αγησίλαος, δύο εύποροι ηλικιωμένοι γείτονες και φίλοι παίζουν σκάκι και συζητούν τα προβλήματα της υγείας τους. Παράλληλα, παρατηρούν την όμορφη Ρίτα, μια φτωχή νέα γυναίκα, που έχει έρθει να κάνει Πάσχα με τους δικούς της. Ο Αγησίλαος, ξέροντας την οικονομική της κατάσταση, σκέφτεται σοβαρά, παρά την ηλικία του, να της κάνει πρόταση γάμου, αλλά ο Ανδρέας, αιώνιος ρομαντικός, δεν τολμά να κάνει τέτοιες σκέψεις, παρόλο που την ποθεί κι αυτός.

Όταν εμφανίζεται μπροστά του ο Διάβολος να ανταλλάξει την ψυχή του με τα νιάτα, δέχεται, αλλά πολύ γρήγορα συνειδητοποιεί ότι τα νιάτα από μόνα τους δεν αρκούν για να κάνουν κάποιον ευτυχισμένο. Όμως η ανταλλαγή είχε γίνει σε ένα όνειρό του. Έτσι δεν διστάζει να προικίσει τη Ρίτα, ώστε να μπορέσει να ευτυχίσει δίπλα στον αγαπημένο της Μανώλη, έναν επίσης φτωχό νέο...

Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος, Χρήστος Γιαννακόπουλος (από το θεατρικό τους έργο)

Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος

Παίζουν: Δημήτρης Χορν, Μάρω Κοντού, Σμάρω Στεφανίδου, Σπύρος Μουσούρης, Ανδρέας Ντούζος, Μιχάλης Νικολόπουλος, Νίκος Φέρμας

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

07:00 Κοινωνία Ώρα Μηδέν

08:50 Τα Σαΐνια

10:10 Σ' Αγαπώ

11:50 Ο Άνεμος του Μίσους

13:10 Τα Δυο Πόδια Σ' Ένα Παπούτσι

14:35 Υιέ μου, Υιέ μου

16:00 Ο Αισιόδοξος

17:35 Θα σε Κάνω Βασίλισσα

19:10 Αλίκη

20:35 Δόκτωρ Ζι-Βέγγος

22:00 Κάτι να Καίει

23:50 Όλοι οι Άνδρες Είναι Ίδιοι

01:20 Το Τελευταίο Ψέμα

03:10 Η Κόρη του Ήλιου

04:45 Έρωτας Δίχως Σύνορα