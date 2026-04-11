Ελληνικές ταινίες σήμερα Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: Το πρόγραμμα στην τηλεόραση

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 10/4

09:50 ΟΡΕΝ - Καϋμοί στη φτωχογειτονιά

10:30 ΑΝΤ1 - Ο γεροντοκόρος

10:50 MEGA - Ο Φανούρης και το σόι του

12:00 ΣΚΑΪ - Πάρε κόσμε

13:00 ΕΡΤ1 - Χαμένα όνειρα

14:30 ΣΚΑΪ - Το μεγάλο ρουθούνι

14:50 ALPHA - Η κρουαζιέρα του έρωτα

14:50 MEGA - Η ψεύτρα

15:30 ΑΝΤ1 - Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται

17:40 STAR - Ραντεβού στην Κέρκυρα

18:25 ΣΚΑΪ - Ησαΐα χόρευε

21:00 ΕΡΤ1 - Μια ζωή την έχουμε

21:40 ΣΚΑΪ - Η κυρά μας η μαμή

21:50 ALPHA - Ζητείται επειγόντως γαμπρός

Η ταινία της ημέρας: Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται

Ένας γραφικός ταβερνιάρης του Πειραιά αναγκάζεται να παραστήσει τον αριστοκράτη για χατίρι του γιου του, που έχει παντρευτεί μια κοπέλα της υψηλής κοινωνίας. Έτσι, περνάει από ειδική εκπαίδευση για να ταιριάξει στο νέο περιβάλλον. Πολύ γρήγορα όμως, ο μαθητής γίνεται δάσκαλος της καλής κοινωνίας και δίνει μαθήματα τιμιότητας και ευθύτητας στους ξιπασμένους και ενίοτε απατεώνες αστούς.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης

Παίζουν: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Τόνια Καζιάνη, Νίκος Δαδινόπουλος, Λουΐζα Ποδηματά, Λευτέρης Βουρνάς, Καίτη Ιμπροχώρη, Κική Διόγου, Γιώργος Μιχαλάκης, Σταύρος Φαρμάκης, Ραφαήλ Ντενόγιας, Γιώργος Γρηγορίου, Γιάννης Χειμωνίδης, Καίτη Καρατζά, Τζωρτζίνα Ταμπακάκη, Τζένη Σιάτου, Νίκος Κουρλιάφτης.

Διαβάστε ακόμη: Η τελευταία ταινία που γύρισε η Finos Film - Η συγκίνηση στην τελευταία σκηνή

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

08:25 2.000 Ναύτες και Ένα Κορίτσι

09:55 Ο Φανούρης και το Σόι του

11:20 Αστέρω

12:40 Η Ζηλιάρα

14:20 Η Κλεοπάτρα Ήταν Αντώνης

15:45 Αν Ήμουν Πλούσιος...

17:10 Αλίμονο στους Νέους

18:45 Εκείνες που Δεν Πρέπει ν' Αγαπούν

20:10 Το Αμαξάκι

22:00 Πατέρα, Κάτσε Φρόνιμα

23:40 Επιχείρηση Απόλλων

01:10 Μάντεψε τι Κάνω τα Βράδια

02:40 Πονηρό Θηλυκό, Κατεργάρα Γυναίκα

04:20 Με Φόβο και Πάθος