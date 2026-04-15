Ελληνικές ταινίες σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου: Το πρόγραμμα στην τηλεόραση

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.
Ελληνικές ταινίες σήμερα 15/4
- 14:30 ΕΡΤ3 - Οι δοσατζήδες
- 17:35 ΣΚΑΪ - Η νονά
- 20:15 ΕΡΤ1 - Κορίτσια στον ήλιο
- 04:00 OPEN - Καϋμοί στη φτωχογειτονιά
Η ταινία της ημέρας: Οι δοσατζήδες
Δύο φίλοι καρδιακοί, ο Γρηγόρης Πασπάτης και ο Θωμάς Καλαφάτης, αγοράζουν ένα δίκυκλο-κατάστημα με εμπορεύματα που τους δίνει ένας χοντρέμπορος και περιφέρονται στις γειτονιές, πουλώντας την πραμάτεια τους με δόσεις.
Οι εισπράξεις, όμως, των οφειλών γίνονται με μεγάλη δυσκολία και τα πράγματα φτάνουν στο απροχώρητο, όταν τους κλέβουν το κινητό τους κατάστημα. Οι κοπέλες τους θα τους βοηθήσουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο-κατάστημα, και οι δύο περιφερόμενοι μαγαζάτορες θα ξεκινήσουν και πάλι το εμπόριο, μόνο που αυτή τη φορά θα πληρώνονται με μετρητά.
Σενάριο: Ναπολέων Ελευθερίου Σκηνοθεσία: Βασίλης Γεωργιάδης
Παίζουν: Θανάσης Βέγγος, Νίκος Σταυρίδης, Αλέκα Στρατηγού, Κούλης Στολίγκας
Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)
- 08:05 Ο Άνθρωπος που Γύρισε από τη Ζέστη
- 09:40 Ο Καβαλάρης των FM Stereo
- 11:10 Έμπαινε Μανωλιό
- 12:40 Straight Story
- 14:15 Τρελλάδικο Πολυτελείας
- 16:05 Το Πιθάρι
- 17:35 Ένας Τρελός Γλεντζές
- 19:10 Βοήθεια ο Βέγγος, Φανερός Πράκτωρ '000'
- 20:40 Καλημέρα Αθήνα
- 22:00 Ο Θόδωρος και το Δίκανο
- 23:45 Ο Εραστής
- 01:30 Ροκάκιας την Ημέρα... το Βράδυ Καμαριέρα
- 03:05 Αμόκ
- 04:35 Κυνόδοντας
