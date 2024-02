First Dates: Μυθικό σχόλιο για τον Άγιο Βαλεντίνο - «Χρόνια πολλά ή και όχι»

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου γιορτάζεται σήμερα σε όλο τον κόσμο και οι απανταχού ερωτευμένοι εκφράζουν τα συναισθήματά τους με ρομαντικές κινήσεις προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο επίσημος λογαριασμός της εκπομπής First Dates στο Instagram, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το επόμενο διάστημα, έστειλε μήνυμα αγάπης και προτροπή για πρώτο ραντεβού. «Είτε γιορτάζεις την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είτε όχι, πάντα υπάρχει διάθεση για ένα αυθόρμητο... First Date» γράφει σε post στη σελίδα του First Dates, ως λεζάντα σε μία φωτογραφία που γράφει «Χρόνια πολλά ή και όχι».

Στο First Dates άνθρωποι όλων των ηλικιών, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή την συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.