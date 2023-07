Το φλερτ της Σοφίας Αλιμπέρτη με το Fame Story - Η επιστροφή του Αργυρού στον «τόπο του εγκλήματος»

Οι θερμοκρασίες χτυπούν «κόκκινο» όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στα γραφεία των συσκέψεων των καναλιών. Οι βασικές εκκρεμότητες έχουν όλες κλείσει και τώρα ακολουθούν οι κινήσεις εντυπωσιασμού για μια καλύτερη θέση εκκίνησης στην αφετηρία της νέας σεζόν με πιθανότερη ημερομηνία τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου.

Προχωρά το νέο «Fame Story»

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η προετοιμασία του νέου «Fame Story» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Το πρώτο τρέιλερ συμμετοχών «τρέχει» ήδη στον «αέρα» του STAR, ενώ εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση από το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς. Δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελληνική τηλεόραση παρουσιαστής να ξεκινά τη σεζόν σε ένα κανάλι και να την ολοκληρώνει σε άλλο και μάλιστα, με συναινετικές διαδικασίες, ωστόσο αυτό θα συμβεί στην περίπτωση του ιδιοκτήτη της Barking Well Media, καθώς είναι ευνοϊκό και το περιβάλλον λόγω της ταυτόχρονης συνεργασίας της εταιρίας παραγωγής με το Star και τον Alpha που ανήκουν άλλωστε στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο.

Έτσι, ο Κοκλώνης θα είναι στο πρώτο μισό ο παρουσιαστής των Live του «Fame Story» και στο δεύτερο μισό θα επιστρέψει στον Alpha για την παρουσίαση ενός ακόμη κύκλου του «Just The Two Of Us». Πολλά τα ονόματα που ακούγονται για την επιτροπή του ριάλιτι με πρώτο του Αντώνη Ρέμου όπως είχε αποκαλύψει πριν μερικές εβδομάδες το READER.

Στην ονοματολογία έχει προστεθεί τώρα και το όνομα της Σοφίας Αλιμπέρτη. Για την ιστορία ήταν η τελευταία παρουσιάστρια του «Fame Story» μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 πριν 17 χρόνια με νικητή τότε τον Λεωνίδα Μπαλάφα. Αυτό δεν αποκλείει το γεγονός η Σοφία Αλιμπέρτη εφόσον είναι στην επιτροπή του νέου κύκλου του talent show να είναι ταυτόχρονα και παρουσιάστρια εκπομπής στο Open.

Ειδικό ρόλο θα έχει και ο Αντρέας Μικρούτσικος και εκείνος με διπλή τηλεοπτική παρουσία, καθώς συνεχίσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha. To πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να κάνει κάποιες γκεστ εμφανίσεις ως coach στη μουσική Ακαδημία.

Το σενάριο για Αργυρό στην επιτροπή του Fame Story

Ένα ακόμη όνομα ακούγεται τα τελευταία 24ωρα για την επιτροπή του μουσικού talent show και είναι αυτό του Κωνσταντίνου Αργυρού που έκανε τα πρώτα του βήματα στην εγχώρια βιομηχανία θεάματος στο Fame Story 3 (2004 – 2005, παρουσιάστρια Τατιάνα Στεφανίδου, νικητής Περικλής Στεργιανούδης).

Το προηγούμενο διάστημα ο τραγουδιστής βρέθηκε σε εντατικές συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για την παρουσίαση μιας μουσικής εκπομπής που θα συνδύαζε τραγούδι με οδοιπορικά ανά την Ελλάδα, όμως, οι άλλες επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να πραγματοποιήσει τώρα αυτό το πρότζεκτ που βασίζεται, μάλιστα, σε δική του ιδέα. Αυτό λοιπόν μετατίθεται για αρκετά αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραγουδιστής έχει ήδη δεχθεί διερευνητικό τηλεφώνημα για τη συμμετοχή του στο πάνελ του νέου «Fame Story». Σε κάθε περίπτωση το μουσικό ριάλιτι στήνεται προσεκτικά: Ο νικητής θα έχει τρία έπαθλα: 50.000 ευρώ, συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρία Panik και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε μεγάλο μουσικό διαγωνισμό (θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η Eurovision, αλλά ακόμη δεν ανακοινώνεται).

Όσον αφορά στην προβολή του μουσικού ριάλιτι από το STAR, θα μεταδίδεται καθημερινό επεισόδιο αργά το απόγευμα ή στην έναρξη του prime time, ενώ το Live θα είναι στη βραδινή ζώνη σε μια από τις τρεις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας.