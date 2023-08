Χάρι και Μέγκαν: Eτοιμάζουν ταινία για το Netflix με αυτοβιογραφικά στοιχεία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζουν να γυρίσουν μια ταινία για λογαριασμό του Netflix σε μια προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν το μέλλον τους στο Χόλιγουντ.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ φέρονται να αγόρασαν, σύμφωνα με τη Daily Mail, τα δικαιώματα του ρομαντικού μυθιστορήματος «Meet Me At The Lake» της Carley Fortune, μία κίνηση που όπως εκτιμούν οι ειδικοί θα μπορούσε να τους κοστίσει έως και 3 εκατομμύρια λίρες.

Αυτή η ταινία θα αποτελέσει το πρώτο project τους πίσω από τις κάμερες. Μάλιστα, το «Meet Me At The Lake», το οποίο πούλησε 37.000 αντίτυπα μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, θυμίζει κατά πολύ τη ζωή του Χάρι και της Μέγκαν.

Πρόκειται για ένα ρομαντικό μυθιστόρημα, το οποίο αφηγείται την ιστορία αγάπης ενός ζευγαριού που γνωρίστηκε περίπου στην ηλικία των 30, όπως ο Χάρι και η Μέγκαν.

Το βιβλίο περιγράφει ακόμα το τραύμα που φέρει ένας χαρακτήρας, ο οποίος έχασε έναν γονέα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην παιδική του ηλικία, ενώ συνεχίζει να παλεύει με θέματα, όπως το αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών. Πρόκειται για θέματα στα οποία μιλάει εκτενώς ο Χάρι μέσα από τα απομνημονεύματά του, «Spare».

Φυσικά, υπάρχει σημείο αναφοράς και με το παρελθόν της Μέγκαν, αφού το μυθιστόρημα διαδραματίζεται στο Τορόντο, όπου ζούσε η ίδια από το 2011 έως το 2018 όταν πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Suits».

Σύμφωνα με τη Sun, «Τα θέματα του βιβλίου συγκίνησαν το ζευγάρι και επιλέχθηκε για την πρώτη τους διασκευή με το Netflix».

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Daily Mail, άτομα από τον χώρο των δημοσίων σχέσεων απορούν γιατί τα δικαιώματα του βιβλίου πουλήθηκαν στο ζευγάρι αφού δεδομένης της μεγάλης επιτυχίας του, σίγουρα θα μπορούσε να προσελκύσει και πιο έμπειρους παραγωγούς του Χόλιγουντ.

Το πρόβλημα στην περίπτωση του Χάρι και της Μέγκαν, σύμφωνα με ειδικούς, είναι όλο το δράμα που τους ακολουθεί όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Εξηγούν πως δεδομένου ότι ο Χάρι έχει στρέψει τα βέλη του στον αδερφό του, Γουίλιαμ, ουκ ολίγες φορές, οι σταρ του Χόλιγουντ, οι οποίοι ονειρεύονται να κατακτήσουν και το κοινό της Μεγάλης Βρετανίας, προτιμούν να κρατούν μια απόσταση από τον Χάρι και τη Μέγκαν για να μη θεωρηθεί ότι παίρνουν το μέρος τους και ότι στέκονται απέναντι στον Γουίλιαμ και την Κέιτ.