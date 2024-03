House of the Dragon: Τα τρέιλερ για τη νέα σεζόν καλούν τους πάντες να διαλέξουν πλευρά

Το House of the Dragon επιστρέφει και ζητά από τους θεατές να επιλέξουν πλευρά τη δεύτερη σεζόν: τη μαύρη παράταξη της Rhaenyra (Blacks) ή την πράσινη της Alicent (Greens).

Το HBΟ δημοσίευσε δύο τρέιλερ για τη σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου. Το ένα τρέιλερ επικεντρώνεται στην Rhaenyra, τον Daemon και τις δυνάμεις τους στο Dragonstone, και το άλλο επικεντρώνεται στην ομάδα του King’s Landing της Alicent, του πατέρα της, Otto και των παιδιών της – του βασιλιά Aegon και του πρίγκιπα Aemond.

Η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon λαμβάνει χώρα 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones και θα σηματοδοτήσει επίσημα την έναρξη του Dance of the Dragons, του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των Targaryen.

Η δεύτερη σεζόν του prequel του Game of Thrones, θα αποτελείται από 8 επεισόδια, αντί για 10 που είχε ο πρώτος κύκλος.