Χρηστίδου για Δανάη Μπάρκα: «Δεν είμαστε φίλες, γιατί να με καλέσει στον γάμο της»

Στη Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου από το πάνελ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!» του Mega, αναφέροντας ότι είδε από κοντά την παρουσιάστρια σε event που παραβρέθηκαν και οι δύο.

«Επειδή ήμουν σε αυτό το event και τις είδα όλες από κοντά (σ.σ ήταν) κούκλες, απαστράπτουσες κλπ, αλλά η Δανάη λάμπει ολόκληρη μέσα - έξω, τι κάνει ο έρωτας», είπε αρχικά. «Είναι πραγματικά στα καλύτερά της», τόνισε στη συνέχεια, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι φίλες, ούτε διατηρούν προσωπικές επαφές, οπότε δεν θα πάει στον γάμο της.

Δανάη Μπάρκα: «Γύρω μου όλοι έχουν αγχωθεί με τις προετοιμασίες για τον γάμο ενώ εγώ όχι»

Από την πλευρά της, η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε στον επερχόμενο γάμο της και στις σχετικές προετοιμασίες, λέγοντας: «Δεν είναι και πολύ κανονικές απ' ότι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις των γύρω, γιατί εγώ είμαι πολύ "ζεν" και πολύ κουλ και οι άλλοι είναι σε πιο αγχώδη κατάσταση, αλλά επειδή υπάρχει χαρά, το ζούμε σαν ένα πάρτι φίλων».

Όσον αφορά το τηλεοπτικό της μέλλον τόνισε ότι «δεν ξέρει κανείς μας τι θα συμβεί. Υπάρχουν όντως πολύ ωραίες σκέψεις από ανθρώπους και αυτό με τιμάει πολύ, οπότε το καλοκαίρι που θα πάρουμε χρόνο να δούμε όλες οι πλευρές τι θέλουμε, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει».