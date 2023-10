I'm a Celebrity, Get Me Out Of Here: Με ψηλοτάκουνα στη ζούγκλα Ηλιάδη και Καλάβρια - Η τούμπα της Αλεξανδράκη

Πρεμιέρα απόψε Τετάρτη (11/10) για το «I'm a Celebrity, get me Out Of Here» στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό σε ρόλο Ιντιάνα Τζόουνς και την Καλομοίρα α λά «Barbie» στα κόκκινα να υποδέχονται το τηλεοπτικό κοινό, αλλά και τους δεκατέσσερις celebrities που θα λάβουν συμμετοχή και θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου το επόμενο διάστημα.

Οι celebrites έφταναν χωρισμένοι σε ζευγάρια ή τριάδες και κλεισμένοι μέσα σε μεγάλα κουτιά που είχαν αυτοκόλλητα από σταρ του Χόλιγουντ. Αγγελική Ηλιάδη, Μαρία Καλάβρια και Δήμητρα Αλεξανδράκη έφτασαν στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου μαζί ντυμένες υπερπαραγωγή και με ψηλοτάκουνα.

Συνεπώς, ήταν ζήτημα χρόνου να γίνει το… στραβοπάτημα με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη να τρώει τούμπα και να πέφτει στις λάσπες λίγο μετά την έξοδό της από το κουτί τους.

«Η τουαλέτα μου έγινε καφέ», φώναξε η Δήμητρα Αλεξανδράκη με τις πιο ψύχραιμες Αγγελική Ηλιάδη και Μαρία Καλάβρια να τη σηκώνουν και όλες μαζί να προσπαθούν να βρουν το camp, όπως υπαγόρευαν οι κανόνες του παιχνιδιού. Και αυθόρμητο να μην ήταν, όπως θα έλεγε κάποιος άλλος πιο κακοπροαίρετος, αν μη τι άλλο το στιγμιότυπο ήταν απολαυστικό. Και είμαστε ακόμα στην αρχή…