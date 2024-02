Η Άντζελα Δημητρίου επιστρέφει στο J2US και το MasterChef πάει για ακόμη μία σεζόν

Καθώς διανύουμε το μέσον της τηλεοπτικής σεζόν κάποιες αποφάσεις ξεκίνησαν ήδη να παίρνονται στα γραφεία των ιθυνόντων των τηλεοπτικών σταθμών. Το «Master Chef» διανύει μία από τις καλύτερές του σεζόν στη συχνότητα του STAR. Σε τέτοιο σημείο που πολλές φορές κατά τη διάρκεια των ημερών προβολής του παίρνει την πρωτιά της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό αφήνοντας πίσω όλη τη μυθοπλασία και πολύ πιο πίσω το «Survivor» που είναι και το ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν.

Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί και το τέλος των κλειστών διετών συμβολαίων που έχουν υπογράψει Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης. Τα συμβόλαια και στις τρεις περιπτώσεις ανανεώνονται για δύο ακόμη χρόνια ενώ ήδη δόθηκε «πράσινο φως» για μια ακόμη σεζόν στο μαγειρικό ριάλιτι.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι και το «Master Chef» 6 του STAR οι τρεις κριτές υπέγραφαν κάθε σεζόν και μόνο κατά τη διάρκεια προβολής του πρότζεκτ. Αυτό άλλαξε το καλοκαίρι του 2021 όταν ο Ατζούν Ιλίτζαλι χτύπησε τους τρεις κριτές του «Master Chef» με ποσό μαμούθ για να τους αξιοποιήσει στο «Top Chef» που ετοίμαζε τότε για τον ΣΚΑΪ.

Το STAR κινήθηκε άμεσα και μπόρεσε να κρατήσει τους τρεις επιτυχημένους σεφ στο δυναμικό του προτείνοντάς τους το πρώτο κλειστό διετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές.

Στο «Top Chef» δοκιμάστηκαν τότε νέα πρόσωπα και το πρόγραμμα έκανε πολύ χαμηλά τηλεθέασης με αποτέλεσμα να μην επιστρέψει ποτέ ξανά στη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Μέχρι στιγμής το μόνο μαγειρικό ριάλιτι που έχει αντέξει σε διάρκεια στην Ελληνική τηλεόραση είναι το «Master Chef».

Η Άντζελα Δημητρίου επιστρέφει στο «Just The Two Of Us»

Ολική επαναφορά της Άντζελας Δημητρίου. Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω της ενδοοικογενειακής διαμάχης με την κόρη της Όλγα, στις νυχτερινές πίστες με την επικείμενη συνεργασία της με τον Δήμο Αναστασιάδη που ξεκινά στο νυχτερινό κέντρο «Barbarella Athens» την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, ενώ σύντομα αναμένεται και η τηλεοπτική της επιστροφή.

Η Άντζελα Δημητρίου βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Νίκο Κοκλώνη για την εκ νέου συμμετοχή της στο «Just The Two Of Us». Ως γνωστόν είχε πάρει μέρος στο show και το 2022 ως ζευγάρι με τον Παύλο Σταματόπουλο, μια συνεργασία που είχε συζητηθεί έντονα. Τώρα η Lady του λαϊκού πενταγράμμου είναι σε τελικές επαφές ωστόσο ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ή ποια θα είναι η παρτενέρ της.

Το νέο τρέιλερ του «Just The Two Of Us» λανσαρίστηκε τις προηγούμενες μέρες με τον Νίκο Κοκλώνη σε ρόλο Μανώλη Χιώτη σε μια μπουάτ της δεκαετίας του 1960 και τη Βίκυ Σταυροπούλου ως Μαίρη Λίντα.

Καίτη Γαρμπή και Δέσποινα Βανδή ως λουλουδούδες και καλλιτεχνικό διευθυντή του κέντρου, τον Σταμάτη Φασουλή. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα ζευγάρια έχουν κλείσει και τις επόμενες μέρες θα εμφανιστούν στις εγκαταστάσεις της Barking Well Media στην Κάντζα για τη μαγνητοσκόπηση των ID βίντεο.