Η επιστροφή - έκπληξη της Καλομοίρας στην ελληνική TV

Συνάντηση κορυφής με έντονο άρωμα Fame Story, αλλά με φόντο τον Άγιο Δομίνικο ή αλλιώς ανατροπή με Ατζούν και Καλομοίρα… Πολλά τα ονόματα που ακούστηκαν για τη θέση του συμπαρουσιαστή του Γιώργου Λιανού στο «I am a Celebrity get me out of here».

Δεν θα είναι ο Φάνης Λαμπρόπουλος που την αρνήθηκε ούτε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, αλλά ούτε ο νικητής του «Survivor All Star», Σάκης Κατσούλης, υποψήφιος πλέον περιφερειακός σύμβουλος με τον Νίκο Χαρδαλιά στο Δυτικό Τομέα Αττικής.

Στελέχη της Acun Medya ενημερώθηκαν για την απόφαση της Καλομοίρας να μην είναι τελικά στο νέο «Fame Story» του Νίκου Κοκλώνη στο Star και κινήθηκαν άμεσα: Έκαναν πρόταση στην τραγουδίστρια, την οποία η ίδια φέρεται να έχει ήδη αποδεχθεί και να απομένουν οι τελικές υπογραφές.

Υπενθυμίζεται πως η Καλομοίρα κέρδισε το δεύτερο Fame Story που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1 στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν 2003 - 2004, ενώ στο τρίτο που ακολούθησε στην έναρξη της σεζόν 2004 – 2005 νικητής φιναλίστ ήταν ο Γιώργος Λιανός, κατακτώντας τη δεύτερη θέση πίσω από τον νικητή Περικλή Στεργιανούδη.

Οι δυο τους γνωρίζονται προσωπικά και οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ, αλλά και τα στελέχη της Acun Medya θεωρούν πως Λιανός – Καλομοίρα θα αναπτύξουν πολύ καλή τηλεοπτική χημεία που θα κάνει γκελ στο τηλεοπτικό κοινό.